CHP'li Alp, o iddiayı Meclis'te anlattı: 'Jandarma personeli, polis kıyafetiyle kuyumcu aracı gasbetti'

CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Gaziantep’ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracının, polis çevirmesi görüntüsü altında durdurularak gasbedildiğini, gasbedenlerin Diyarbakır ve Şırnak Jandarma Komutanlıklarında görevli askeri personel olduğu iddiasını Meclis'te anlattı.

TBMM'de konuşan Alp, “Antep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır" dedi.

"EMNİYET BU HALDEYKEN HİÇ KİMSE EMNİYETTE DEĞİL"

Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef polisimiz, askerimiz yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysa ve büyük oranda da sanal bahis tuzağına düşmüşse burada çok ciddi düşünmek lazım. Bakana sorsanız 'Türkiye hala hukuk devletidir' diyecek. Ama bize sorsanız Emniyet bu haldeyken hiç kimse emniyette değildir.”