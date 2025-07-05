CHP'li Antalya, Adıyaman ve Adana büyükşehir belediyelerine operasyon... CHP'li Şahbaz'dan iktidara 'cunta' mesajı: 'Darbenin yeni ve ağır bir dalgası!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP'li belediyelere yönelik son operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve CHP lideri Özgür Özel’e destek mesajı verdi.

Şahbaz, "Bütün bunlar, ülkeye çöken sarayın 19 Mart cuntacıları ile gerçekleştirdiği devam eden darbenin yeni ve ağır bir dalgası. Ama sizin cuntanıza teslim olmuyoruz. Darbenin karşısında, Belediye Başkanlarımızın, halkımızın iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"SİZİN CUNTANIZA TESLİM OLMUYORUZ"

CHP’li Şahbaz, şunlar kaydetti:

"Manavgat, Adıyaman, Adana, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili, gözaltına alınıyor. Aynı zamanda Halk TV’ye, Sözcü TV’ye onar gün karartma cezası veriliyor. Bütün bunlar, ülkeye çöken sarayın 19 Mart cuntacıları ile gerçekleştirdiği devam eden darbenin yeni ve ağır bir dalgası. Ama sizin cuntanıza teslim olmuyoruz. Bu halk size teslim olmaz. Darbenin karşısında, Belediye Başkanlarımızın, halkımızın iradesinin yanındayız."