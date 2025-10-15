CHP'li Arslan'dan Bakan Bayraktar'a: 'Petrol yüzde 22 ucuzlarken, pompada fiyat neden artmıştır?'

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bazı istasyonların üç haneli fiyatlar için tabelalarını değiştirmeye başladığını belirten Arslan, “Petrol düşüyor ama halk hâlâ zam tabelasına bakıyor” ifadelerini kullandı.

"BİR LİTRE BENZİNİN YARISI VERGİ"

"Brent petrol yılbaşından bu yana yüzde 22, son üç ayda yüzde 10 düştü; dolar kuru yalnızca yüzde 3 arttı. Ama pompa fiyatı yerinde sayıyor çünkü bir litre benzinin yaklaşık yüzde 43’ü vergi. Hükümet, petrol ucuzladıkça farkı vatandaştan vergiyle geri alıyor" diyen CHP'li Arslan, yüksek akaryakıt vergilerinin yalnızca araç sahiplerini değil, üreticiyi, çiftçiyi, taşımacıyı ve tüketiciyi doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Arslan, "Yakıt zamları her şeyin maliyetini artırıyor; gıda, ulaşım, üretim zincirinin her halkası bundan nasibini alıyor. Bu yük artık sadece araçtaki yakıt değil, sofradaki ekmeği yakan maliyet haline geldi" dedi.

"PETROL YÜZDE 22 UCUZLARKEN, POMPADA FİYAT NEDEN ARTMIŞTIR"

Arslan, Bakan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"2025 başından bu yana akaryakıt satışlarından toplanan ÖTV, KDV ve diğer vergilerin toplamı nedir? Bu tutar, toplam vergi gelirleri içindeki oran olarak ne kadardır? Petrol yüzde 22 ucuzlarken, pompada fiyat neden artmıştır? Akaryakıttan hedeflenen vergi geliri, 2025 bütçesinde ne kadardır?"