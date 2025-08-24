CHP'li Asu Kaya'dan 'Komşu Anne' projesine tepki: 'İktidar çocukların yetiştirilmesini komşulara devretmek istiyor'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın UNICEF iş birliği ile hayata geçirmeyi planladığı "Komşu Anne" projesine tepki göstererek, "iktidarın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve ekonomik kriz koşullarında aileleri yalnız bıraktığını" vurguladı.

Kaya, "Bu proje ile iktidar hem sosyal devlet sorumluluğunu üzerinden atıp çocukların yetiştirilmesini komşulara devretmek istiyor hem de buradan kadınlara bir istihdam alanı yaratacağını düşünüyor. Böyle bir yaklaşım sürdürülebilir değildir. Ne çocuklarımız bireysel evlerde sağlıklı biçimde büyütülebilir, ne de kadınlara bu yolla güvenceli ve kalıcı bir istihdam sağlanabilir" dedi.

2025’in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kaya, "Madem bu yıl, 'Aile Yılı' yapılması gereken aileleri komşulara muhtaç hale getirmek değil, devletin asli görevi olan kreşleri yaygınlaştırmaktır. Türkiye çok mu yoksullaştı, artık komşudan mı medet umalım? Çocuk bakımı yalnızca ailelerin sırtına yüklenemez; bu, devletin de sorumluluğudur."

"BU MODEL, GENELLİKLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YA DA GÖÇMEN KADINLARA GEÇİCİ DESTEK SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

UNICEF’in benzer projeleri farklı ülkelerde uyguladığına değinen Kaya, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki temel farklara dikkati çekti:

"Bu model, genellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da göçmen kadınlara geçici destek sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde dahi ‘Komşu Anne’ uygulamaları kamusal kreşlerin alternatifi değil, çok sınırlı alanlarda tamamlayıcısıdır. Türkiye’de ise sorun temeldedir: derinleşen ekonomik kriz, ailelerin giderek yoksullaşması ve iktidarın yıllardır kreş açma sorumluluğunu yerine getirmemesidir. Bugün milyonlarca aile çocuk bakımının maliyetini karşılayamaz hale gelmiştir; iktidar bu gerçeğin üzerini 'Komşu Anne' projesiyle örtemez.

Komşu Anne projesiyle birkaç ay gibi kısa süreli eğitimlerle kadınların çocuk bakıcısı yapılması öngörülüyor. Oysa çocuk yetiştirmek en ciddi toplumsal sorumluluklardan biridir. Bir çocuğun eğitimi ve gelişimi birkaç ayda öğrenilebilecek bir konu değildir. Nasıl ki bir hekimi ya da öğretmeni kısa kurslarla yetiştiremiyorsanız, çocukların kişilik ve kimlik gelişiminde rol alacak kişilerin de kapsamlı eğitimlere, uzmanlığa ve kurumsal desteğe ihtiyacı vardır."

"BUGÜN CHP’Lİ BELEDİYELER, TÜM BASKILARA VE KISITLANAN BÜTÇELERE RAĞMEN 703 KREŞİ HALKIMIZA KAZANDIRMIŞTIR"

Kaya, CHP’li belediyelerin kreş politikalarına değinerek şunları kaydetti:

"Bugün CHP’li belediyeler, tüm baskılara ve kısıtlanan bütçelere rağmen 703 kreşi halkımıza kazandırmıştır. Bu kreşlerde çocuklarımız pedagojik eğitim almış uzmanların elinde büyüyor. Üstelik bu kreşler kadın istihdamını da artırıyor; binlerce kadın liyakatli ve güvenceli şekilde çalışma hayatına katılıyor. Bizim yaklaşımımız nettir: Her mahalleye kreş! Çocuklarımız için kamusal hizmeti yaygınlaştırmak, kadınların hayatını kolaylaştırmak, aileleri güçlendirmek budur."

"İKTİDARIN, BU PROJEYE DAİR YAKLAŞIMI KUŞKU VE ENDİŞE YARATMAKTADIR"

Kaya, geçtiğimiz ay yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine de dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir ay önce Cumhurbaşkanlığı, kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması için bir genelge yayımladı. Şimdi ise Aile Bakanlığı ‘Komşu Anne’ projesini gündeme getiriyor. Aynı devlet içinde bu çelişkinin sebebi nedir? Kreş açmak yerine aileleri komşulara yönlendirmek sosyal devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bakanlıktan bu çelişkiye dair kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz.

Komşu Anne projesinin bütçesi nedir? Eğitim süresi ne kadar olacaktır? Denetim nasıl sağlanacaktır? Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesine kritik bir konuda kamuoyuna, uzmanlara ve ailelere danışılmadan hareket edilmesini doğru bulmuyoruz. Kız çocuklarının hayatlarına sahip çıkamayan, çocuklara yönelik şiddet ve ihmal vakalarına dair sorumluluk almayan bir iktidarın, bu projeye dair yaklaşımı da bizde ciddi kuşku ve endişe yaratmaktadır.

"BİR ANNE VE BİR HEKİM OLARAK SÖYLÜYORUM: ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ BİREYSEL EVLERE BIRAKILAMAZ"

Bir anne ve bir hekim olarak söylüyorum: Çocuklarımızın geleceği bireysel evlere bırakılamaz. Ülkenin geleceği olan çocukları şimdiye dek tarikatlara, cemaatlere, istismarların yaşandığı ‘sevgi’ evlerine teslim eden iktidarın yapması gereken tek şey, sorumluluğunu hatırlamak ve kreş açmaktır. Bizim talebimiz nettir: Her mahalleye ücretsiz, nitelikli ve kamusal kreşler açılmalıdır. Çocuklarımızın geleceğini bireysel çözümlere değil, sosyal devletin güvencesine teslim edin!”