CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Aile Bakanlığı'na: 'İşçiler 9 aydır toplu iş sözleşmesinden yoksun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçilerinin 9 aydır toplu iş sözleşmesinden yoksun bırakıldıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Meclis komisyonlarında, Bakanlığın faaliyetlerini anlatırken başarı öyküleriyle övündüğünü, rakamlarla göz boyamaya çalıştığını savunan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Ancak bu parlak sunumların arkasındaki gerçek tablo çok daha karanlık ve utanç vericidir. Bakanlığın hizmetlerini sırtlayan işçiler, her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmakta, hakları gasp edilmekte, emekleri görmezden gelinmektedir. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan binlerce kamu işçisi, adeta modern kölelik koşullarında yaşamaya mahkum edilmiştir. Kadro vaadiyle kandırılan işçilere, fiilen taşeron muamelesi yapılmakta; çalışma koşulları, ücret düzenlemeleri ve izin hakları keyfi biçimde belirlenmektedir. İşverenin işine hangi yasa geliyorsa, o yasa uygulanmaktadır. İş Kanunu, Borçlar Kanunu, toplu sözleşme hükümleri sadece idarenin lehine olacak şekilde kullanılmaktadır.

Sayın Bakan, ‘eşit hizmet’ diyerek kamuoyunu yanıltmaktadır. Gerçekte, aynı işi yapan farklı statüdeki çalışanlar arasında derin uçurumlar vardır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda üç farklı ücretli işçi var. 17’nci iş kolu olan işçiler, 4/B’li memurlar ve 10 No’lu iş kolunda çalışan işçiler. Haftada 40 saat çalışan 4/B’liler 45 bin liraya yakın maaş alırken, fazla mesaiye boğulan kadrolu işçiler günlük 1143 lirayla geçinmeye çalışmakta, maaşlarının yüzde 27’sini vergi olarak ödemektedir. Kreş hakkı, tayin hakkı, izin hakkı, hatta insanca dinlenme hakkı bile ya kağıt üstünde kalmakta ya da hiç tanınmamaktadır."

"ADALET VE EŞİTLİK SORUNU"

Bakanlık kurumlarında yaşanan ve iş barışını bozan bu tablonun, aynı zamanda bir adalet ve eşitlik sorunu olduğunu vurgulayan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Aile Bakanlığı, Aile Yılı ilan ettiği 2025’te, kendi bakanlığının çalışanlarını dışlanmış, değersizleştirilmiş, yok sayılmıştır. Personelin taleplerine kulak tıkayan, örgütlü emeği baskı altına alan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. 9 aydır Toplu İş Sözleşmesi bekleyen ne Kamusal Çerçeve Protokolü’nden ne de sendikal haklardan gerçek anlamda faydalanabilen emekçilerin sabrı tükenmiş durumdadır. Fazla çalışmaları karşılıksız kalan, yıllık izinleri kısıtlanan, görev tanımı dışına sürülen, baskı gören çalışanlar yalnız bırakılmıştır.

Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Göktaş’a açıkça sesleniyoruz: İşçiler arasında ayrımcılığa son verin. 696 sayılı KHK ile verilen sahte kadrolar değil, gerçek ve eşit haklara dayalı bir kadro sistemi getirin. Kreş ücretlerini kamu işçisi için erişilebilir hale getirin. 9 aydır imzalanmayan Toplu İş Sözleşmesi’ni şeffaf bir şekilde işçinin bilgisi ve onayı dahilinde sonuçlandırın. Tüm sosyal hizmet çalışanlarına hak ettikleri ücreti ve güvenceyi sağlayın."