CHP'li Aytekin'den çağrı: 'Sındırgı afet bölgesi ilan edilsin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sındırgı’ya gitti.

Aytekin, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan bilgi aldı. Ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, belediye başkanları ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte ilçe merkezinde ve köylerde incelemelerde bulundu.

Aytekin, şunları kaydetti:

“Hasar tespit raporlarına göre, Sındırgı merkezde 58 bina ve 205 bağımsız bölüm, köylerde ise 552 bina ve 671 bağımsız bölüm ağır hasar aldı. Bigadiç ilçemizde bağlı 4 köyde de 14 bina ve 25 bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Toplamda 624 bina ve 901 bağımsız bölümün oturulamayacak durumda olduğu belirtildi.

Özellikle köylerdeki tablo dikkat çekiyor. Sadece Sındırgı’nın 38 köyünde 578 konut ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Yıkılan yapılar arasında 71 ticarethane de bulunuyor. Hasar tespit çalışmalarının, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ne (MAKS) göre yüzde 103 oranında tamamlandığı bildirildi.

“BÖLGENİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNE YÖNELİK ÇOK YÜKSEK BİR BEKLENTİ VAR”

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine yönelik çok yüksek bir beklenti var. Zirai ve hayvansal üretim de etkilenmeye başlamış. Zira yavaş yavaş göç başlamış durumda. 901 bağımsız bölümün yıkılması sonrasında ciddi bir konut açığı ortaya çıkıyor. İnsanlar Sındırgı’dan göç etmek zorunda kalıyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; Sındırgı’nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor.”