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CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi

CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi

12.06.2026 12:07:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' tepkisi

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı yönündeki açıklamalara tepki göstererek, askeri birliklerin taşınmasının siyasi değil stratejik bir konu olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, kamuoyunun bu tür konularda bir ilçe başkanı tarafından değil, yetkili kurumlar tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı yönündeki açıklamasına "Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır" diye tepki gösterdi.

Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in "Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK BİR SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANINA MI KALMIŞ"

Bağcıoğlu, Sözcüer'in açıklamalarını içeren bir haberi alıntıladığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda yorum veya açıklama yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır! 103 yıllık Cumhuriyet, bin yıllık devlet aklını daha fazla yerle yeksan etmeyin."

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