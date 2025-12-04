CHP’li Bakan süreç komisyonunda isyan etti! ‘Kürt sorunu tarihsel olarak cumhuriyetle birlikte başlamadı’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısı sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şunları söyledi:

"Kürt sorunu sadece bir güvenlik sorunu değildir. Kürt sorunu tarihsel, sosyal, jeopolitik boyutuyla çok katmanlı sofistike bir sorun. Dolayısıyla sorunun çözümünün de sadece güvenlik ve yasal düzenlemelerle, yani PKK'lıların silah bırakması, Türkiye'ye dönmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemelere indirgenmemesi lazım. Kürt sorunu öteden beri demokratik bir çözümle mümkün olan bir sorun. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi sorunundan bağımsız değil. Elbette ki Türkiye'deki demokrasi sorunu Kürt sorununun çözümüne katkıda bulunacak ama tersi de geçerli. Kürt sorununun çözümü de Türkiye'deki demokrasi sorununa katkıda bulunacak. Ama şunu da açıkça paylaşmak lazım; parlamentoyu müzakereci olarak görmek doğru değil. Parlamento müzakereci değil. Parlamento İrlanda'daki çözüm sürecinde bir müzakereci olmadı, aynı şey İspanya'da da böyle. Parlamentonun görevi demokratik denetleyici ve yasa yapıcıdır. Bunu da yaparken Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik koşullardan bağımsız düşünmemek gerekir. Dolayısıyla burada rapor yazılırken sadece yasal düzenlemeler değil, şu an içinde olduğumuz demokrasi ile ilgili sorunu da mutlaka düşünmek gerekir. İrlanda'da çözüm sürecinde hem yargı hem polis reformu yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'deki hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı olmadan ne Kürt sorunu ne de bir başka sorun çözülemez.

Kürt sorunu hep cumhuriyetle birlikte ele alınıyor; yani yüz yıllık cumhuriyetle başlayan bir sorun gibi. Kürt sorunu tarihsel olarak cumhuriyetle birlikte başlamadı. Kürt sorunu Osmanlı'nın son yüzyılında başladı. Dolayısıyla bugünü tarif ederken cumhuriyetle bir hesaplaşma içine giriyormuş gibi bir izlenim vermek doğru değil. Bu tam tersi negatif bir etki yaratıp toplumsal rıza buradan üretilemez. Sorun cumhuriyette değil, cumhuriyetin demokratik potansiyelinin tam uygulanmamasında."