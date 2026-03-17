CHP’li Baran Yazgan’dan ‘hadsiz paylaşım’ tepkisi: ‘Tam bir akıl tutulması’

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve CHP’yi hedef alan Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Yıldırım’a sert tepki gösterdi. Yazgan, “Necdet Yıldırım’ın, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden CHP’ye, partimizin kurucu değerlerine ve bu ülkenin milyonlarca vatandaşına yönelik sarf ettiği galiz ifadeler, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan tam bir akıl tutulmasıdır” dedi.

‘DEVLET GELENEKLERİMİZE İHANET ETTİ’

Yazgan, Yıldırım’ın CHP’yi ‘hırsızlık ve yalanla itham ettiğini” anımsatarak “Söz konusu şahıs; halkın bir kesimini ‘saman yiyenler’ diyerek aşağılama cüretinde bulunmuş, partimizi ‘hırsızlık ve yalanla’ itham ederek açıkça suç işlemiştir. Bilinmelidir ki oturduğu koltuğun gücünü siyasi bir amigoluk için kullanan bu zihniyet, sadece CHP’ye değil, o koltuğun asıl sahibi olan yüce Türk milletine ve devlet geleneklerimize de ihanet etmektedir. Devlet Memurları Kanunu, kamu görevlilerinin siyasi partiler arasında ayrım gözetmeksizin tarafsız kalmasını emreder. Ancak görüyoruz ki liyakatten uzak atamalarla bu makamlara gelenler, kendilerini devletin değil, iktidarın memuru sanmaktadırlar. Edirne halkına hizmet etmek için ayrılan bütçeyi yöneten bir ismin, halkın bir kesimine hakaret etmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI’

Yıldırım’ın görevden uzaklaştırılması ve hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini vurgulayan Yazgan, şunları söyledi:

“Devletin makamına oturup, halkın ve Cumhuriyet’in değerlerine bu denli fütursuzca saldıranların tek bir amacı vardır; kendi karanlık geçmişlerini veya aidiyetlerini gizlemek! Bu aşırı ‘sadakat’ gösterileri, aslında bir suçluluk psikolojisinin dışavurumudur. Bu toprakların mayasında Cumhuriyet sevdası vardır; bu mayayı bozmaya, kirli siyasi dilleriyle bu şehri kutuplaştırmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Buradan Edirne Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum: Bu şahıs, devlet memuru olma niteliğini kaybetmiştir.Devlet makamları, kimsenin kişisel hırslarını tatmin edeceği, siyasi ikbal devşireceği veya nefret kusacağı mecralar değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hadsizliğin hukuk önünde takipçisi olacağımızı, Edirnemizin huzurunu ve devletimizin saygınlığını korumak adına her türlü demokratik tepkiyi koyacağımızı ilan ediyoruz. Edirne’nin ve Cumhuriyetimizin hakkını kimseye yedirmeyiz!”

KONU TBMM’YE TAŞINDI

Öte yandan Yazgan, konuyu TBMM’ye de taşıdı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.