CHP'li Başarır'dan, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e: 'Sen laikliği ayaklar altına almış bir bakansın!'

Almanya’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin milli bayramlarda okullara asılmasına ilişkin açıklamasını eleştirdi.

CHP'li Başarır, "Anayasa'da böyle bir hüküm yok. Ama Anayasa'da çok güzel bir madde var: Laiklik. Sen laikliği ayaklar altına almış bir bakansın. Eğer bir anayasal zorunluluktan söz edeceksen ilk dört maddeye, özellikle laiklik maddesine bakacaksın. Atatürk’ün resmini zaten milyonlar gönülden asıyor" dedi.

Başarır, şöyle konuştu:

“Milli bayramlarımızda fırsat buldukça Almanya’daki vatandaşlarımızla özlem gidermeyi alışkanlık haline getirdik. Almanya’daki yurttaşlarımız bizim için çok önemli. Buraya geldiğimizde Cumhurbaşkanı diyor ki ‘bizi yabancılara şikâyet ediyorlar.’ Biz yabancılara değil, kendi yurttaşlarımıza geliyoruz. Buradaki insanlarımızı yabancı olarak görmek utanç verici. Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızı yabancı gören iktidar değişmeli. Bu seçmenlerimize daha sık ulaşmalı, onları sandığa götürmeliyiz.”

Başarır, yurt dışında yaşayan vatandaşların uçak bileti, araç getirme ve ulaşım gibi birçok sorun yaşadığını belirterek, “Bu sorunları sürekli dile getiriyoruz ama iktidar hiçbirine çare bulmadı. Yurttaşlarımızı ‘yabancı’ gören bir iktidar, onların sorunlarını da görmezden geliyor. Biz CHP olarak, oy veren vermeyen tüm yurttaşlarımızı seviyoruz. Onların sorunlarını biliyoruz ve çözecek olan biz olacağız" dedi.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye ziyaretini örnek göstererek, siyasette sadeleşme gerektiğini vurgulayan Başarır, "Almanya Başbakanı Ankara’ya sade bir şekilde geldi, kendi bavulunu taşıdı, koruma ordusu yoktu. Bizde ise Cumhurbaşkanı yüzlerce araçlık konvoyla geziyor. Bir tiyatro sanatçısı, bu konvoyu protesto ettiği için tutuklanıyor. Siyaset topluma huzur vermeli, gösteriş değil. Siyaset sadeleşmeli, siyasetçi halk gibi yaşamalı" ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN'E "POSTER" TEPKİSİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı'nın posterinin milli bayramlarda Atatürk'ün resmiyle birlikte asılmasına ilişkin açıklamasını eleştiren Başarır, “Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum: Anayasa'da böyle bir hüküm yok. Ama Anayasa'da çok güzel bir madde var: Laiklik. Sen laikliği ayaklar altına almış bir bakansın. Tarikatları ‘sivil toplum’ diyerek bakanlığa topluyorsun. Eğer bir anayasal zorunluluktan söz edeceksen ilk dört maddeye, özellikle laiklik maddesine bakacaksın. Atatürk’ün resmini zaten milyonlar gönülden asıyor. Ama bazı okullarda onun resmi küçülüyor, Cumhurbaşkanı'nın resmi büyüyor. Bu utanç verici" diye konuştu.



Türkiye’deki ekonomik sıkıntılara da değinerek Başarır, “23 yılda geldiğimiz nokta ortada. Emeklisi, işçisi, genci açlık sınırının altında yaşıyor. Orta sınıf çökmüş, emek kavramı yok olmuş durumda. Hangi partiden olursa olsun, bize oy vermemiş seçmenlerle de buluşacağız. Ülkemizin kaderini hep birlikte değiştireceğiz" ifadesini kullandı.



Almanya’daki gençlerle bir araya geldiğini belirten Başarır, Türkiye’nin eğitimli gençlerine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Başarır, “Sabah yürüyüşte Almanya’daki genç yurttaşlarımızla konuştum. Türkiye’den gelen mühendisler, doktorlar burada. Biz bu eğitimli kardeşlerimizi ülkemizde yaşatmak istiyoruz. Çünkü yeni düzende bilim, akıl ve yetenek ön planda olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun gençlerimizi ülkemize kazandıracağız" dedi.