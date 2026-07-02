CHP’li Başarır, Erdoğan’ın memleketinden seslendi: ‘Çoban ateşini Rize'den yakalım’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile birlikte Rize’nin Fındıklı, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde düzenlenen halk buluşmalarına katıldı, çeşitli açılışlar gerçekleştirdi.

Program kapsamında Başarır ve Ocaklı, Pazar’da CHP İlçe Örgütü ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ı makamında ziyaret eden heyet, ilçe halkıyla buluştu.

Pazar ziyaretinin ardından Fındıklı’ya geçen Başarır, Fındıklı Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi ile Yoksullukla Mücadele Birimi’nin açılışına katıldı. Başarır, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Gürkan Alpay’ın ailesini de ziyaret etti.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnaf ziyareti sırasında yurttaşlar Başarır’a yoğun ilgi gösterdi. Kalabalık, “Gürkan Alpay yalnız değildir”, “Özgür Başkan, özgür Türkiye”, “Butlan gidecek biz kalacağız” ve “Ekrem Başkan onurumuzdur” sloganları attı.

Fındıklı Merkez Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başarır, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirtti. Gittikleri her yerde küçük gruplarla başlayan yürüyüşlerin binlerce kişinin katılımıyla büyüdüğünü söyleyen Başarır, “Bizlere sahip çıkın, hep birlikte çoban ateşini Rize’den yakalım” dedi.

Başarır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Rize'deyiz. Buradan Artvin'e gideceğiz, oradan Giresun, Trabzon; yani bu güzel topraklarda Karadeniz'deyiz. Çok zor günler geçiriyoruz. Gittiğimiz her yerde on kişiyle başlayan yürüyüşümüz yüzlerce, binlerce vatandaşımızla son buluyor. Büyük imkânlarımız yok. Milyarlık uçaklardan inmiyoruz, milyonluk otobüslere binmiyoruz. Ama bir sandalyemiz, bir mikrofonumuz ve koskoca bir yüreğimiz var.

Burası Rize Fındıklı. Rize'nin güzel insanlarına Türkiye'ye buradan sesleniyoruz. Fındıklı'dan sesleniyoruz. Ülkemiz ve yurttaşlarımız çok zor günler geçiriyor. 2017’de yaşadığımız şartlara bakın; dolara, ekmeğe, mazota bakın, bir de bugüne bakın. Bugün İstanbul'dan İzmir'e gidip dönüyorsun, otoyola verdiğin para 6 bin lira. Ama 2017’de bu sisteme geçmeden önce o paraya Kartal marka bir araba alıyorduk. Dolar o gün bir liraydı, bugün 50 liraya doğru gidiyor. Mazot bir liraydı, bugün 100 liraya doğru gidiyor. Yani her şey bir felaket.

"ÇOBAN ATEŞİNİ RİZE’DEN YAKALIM"

Partimize el konulmak istendi. Partimize kayyum atandı. Ama öyle bir genel başkanımız, öyle bir belediye başkanımız, milletvekillerimiz var ki o kararı yırtıp attı ve millete indi, sizlerle buluştu. Yani biz milletteyiz. Milletten başka sığınacak hiçbir yer ve makam yok. Bize inanın, bize güvenin, bizlere sahip çıkın. Bu ülkeyi hep beraber düzlüğe çıkartalım ve çoban ateşini Rize'den yakalım. Buradan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Mersin'e gidelim. Bundan sonra belki hiç kimse milyonlarca lira harcayarak platformlar kurup büyük mitingler yapmayacak. Yeni bir dönem başladı. Bir çift çarık, bir sandalye ve bir mikrofon siyasetçilere yetecek. Bakın, burada birden yüzlerce kişi olduk.

"BİZE MİLLET YETER"

O yüzden abartılı seçim kampanyalarına, milyarlarca liralık paraya, uçaklara, binalara, otobüslere ihtiyacımız yok. Bize millet yeter. Karadeniz’i ve ülkeyi güzel günler bekliyor. Bize güvenin, inanın.Çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da mahkemede ifadesini verecek. Siz de onu takip edin, biz de takip edeceğiz.Şükürler olsun ki onun veremeyeceği hiçbir hesap yok. Onun hesabı bu ülkeyi bu hale getirenlerle, adaleti bitirenlerle, insanları aç bırakanlarla. O da yakın bir zamanda umarım aramızda olacak. Ve 'her şey çok güzel olacak' diyordu; her şey çok güzel olacak."