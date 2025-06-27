CHP'li bazı milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları

Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekilleri sosyal medya hesaplarından partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajları paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

Ali Öztunç, konuya ilişkin mesajında, "Belli bir kaynaktan yönlendirildiği açık olan bu trol saldırısını yaptıranları tanıyoruz. Bunlar düne kadar Kemal beyin kapısında el pençe durarak çeşitli makamlara gelenlerdir. Maalesef bugün ise CHP kültürü ve ahlakına yakışmayacak cümleleri kullanıyorlar. Bilinsinki susuyorsak efendiliğimiz ve partililiğimizdendir. Oysa söyleyecek çok sözümüz vardır. Herkesi bir kez daha parti kültürüne yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum. dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi ise "CHP kimsenin hırsına, ihtirasına, hesap oyunlarına teslim edilecek bir parti değildir" diyerek sözlerine "Örgütümüz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz bu çürümeye göz yummamalıdır. Hatırlatmak isterim ki suskunluk, teslimiyettir. Sessizlik, bu fitnenin ortağı olmaktır. Trollerin, paralı kalemlerin ve sipariş manşetlerin belirlediği gündemlerle değil; halkın iradesiyle büyüyen bir partiyiz biz." şeklinde devam etti.

Hüseyin Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kişisel hırslarını tatmin edeceği bir alan değildir! Genel Başkanlık makamına yıllarca emek vermiş, partimizi onurlu bir çizgide ayakta tutmuş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ölçüsüz, ahlaktan yoksun saldırılar asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na ilişkin olarak şunları yazdı:

"Milletin onurlu yürüyüşü , yetimin vicdanı demektir. Kemal Kılıçdaroğlu demek; Sivas’ın ötesine geçemeyen Cumhuriyet Halk Partisi’ni , bütün milletin üzerinde ittifak kurduğu bir parti yapmak demektir. Terör örgütlerinin kurşunlarına göğüsünü siper edebilmek,linçlere-suikastlere ve ölümün üzerine baş eğmeden yürümek demektir. Kemal Kılıçdaroğlu demek ; Hak için Halk için dünyanın en uzun adalet yürüyüşünü yapmak demektir. Parti kültürünü ve milletim vicdanını bilmeden 7.Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki , siyasi anlamda 'Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır."'

Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin köklü geleneklerine işaret ederek Kılıçdaroğlu'na yapılan "muameleyi" eleştirerek, "Partimizin birliği, Türkiye’nin geleceği için şarttır. Ancak bu birlik, geçmişimizi inkar ederek, emek vermiş liderlerimizi küçümseyerek sağlanamaz. Aksine, kendi değerlerini bilen, bu değerleri savunan ve ileriye götüren bir anlayışla mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Rıfat Nalbantoğlu,"Kimi partililerimizin önceki dönem Genel Başkanımıza parti geleneklerimize, kültürüne ve edep kurallarına aykırı bir şekilde söylemlerde bulunması, bugün partimizin karşı karşıya olduğu sorunları derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmez. Parti bütünlüğü, parti geleneklerine bağlı kalınarak sağlanılabilir" dedi.

Ankara Milletvekili Deniz Demir ise, "Unutulmasın: Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Ve biz, bu değerleri savunmaya sonuna kadar kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin vicdanlı neferleri olarak bu çirkin dilin, bu seviyesiz kampanyaların karşısında susmayacağız." ifadelerini kullandı.