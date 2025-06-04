CHP’li belediyeler işlevsiz buldukları Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılıyor: ‘Yarardan çok zarar’

İktidarın CHP’ye belediyeler üzerinden yönelttiği baskılar sürerken gündeme gelen son gelişmelerden biri de CHP’li belediyelerin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden (TDBB) ayrılma kararı oldu. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) hazırladığı teklifle birlikte son haftalarda dokuz CHP’li belediye (Ankara, Denizli, Bilecik, Kastamonu, Denizli Pamukkale, İstanbul Büyükçekmece, Üsküdar, Eskişehir Odunpazarı ve Edirne Keşan) 2003’te kurulan TDBB’den ayrılma kararı aldı.

'PROJE GELİŞTİRİLMEDİ'

Belediyelerin söz konusu kararının nedeni kamuoyunda merak uyandırırken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TDBB’nin, iktidarın belediyelere yönelik baskısının arttığı bir dönemde belediyelere yarardan çok zarara sebep olduğunu belirtti. Zeybek, “Belediyelerin TDBB üyeliği süresince herhangi bir toplantı dahi yapılmadı, yeni projeler geliştirilemedi. Üyelik, yalnızca düzenli aidat ödemeleriyle sınırlı kalarak belediyelerimize somut bir katkı veya fayda sağlayamadı. Bu nedenle belediyeler TDBB üyeliğinden ayrılma kararı aldı” dedi.

YÖNETİM AKP'Lİ

TDBB’nin yönetim kadrolarının tamamının AKP’li belediyeler ve yöneticilerden seçilmesi dikkat çekti. TDBB’nin yürütme kurulundaki 11 ismin Konya, Malatya ve Rize belediye başkanlarıyla beraber İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan AKP’li ilçe belediye başkanlarından olduğu görüldü. TDBB’nin 3 kişilik denetim kurulunda ise Konya Meram, Kocaeli Kandıra ve Afyon Sandıklı’nın AKP’li belediye başkanları yer aldı.

Üsküdar Belediye meclisinde de önceki gün birlikten çıkma konusu tartışma yarattı.

GÖZALTINDAKİ BAŞKAN KKTC DERSİ VERMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, CHP’li belediyelerin TDBB’den ayrılma kararını etkileyen durumlardan biri de Kıbrıs’ta devam eden “meşruiyet sorunu” oldu.

5 Mayıs’ta yapılan belediye meclisi toplantısında alınan kararla TDBB’den ayrılan ve son operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin başkanı Hasan Akgün de konuşmasında söz konusu duruma dikkat çekti. 30 farklı ülkeden 1200’e yakın üye belediyesi olan TDBB’nin üyelerinden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) art arda büyükelçi ataması yaptığını ancak bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıma iradesi ortaya koymadıklarını belirten Akgün, duruma tepki göstermek için birlikten ayrıldıklarını söyledi. Akgün, “Asla oradaki insanlarla sorunumuz yok. Bunları yönetenlerle sorunumuz var. Bu nedenle Türkiye’yi terörist, işgalci ülke gösteren ve KKTC’yi yok sayıp, dökülen kanları yok sayıp, gidip Güney Kıbrıs’ı tanıyan bu dört ülkenin siyasetçileri bu kararlarından geri dönünceye kadar onlarla her türlü bu tip bağlantılarımızı askıya alıyoruz” ifadelerini kullandı.