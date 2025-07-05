CHP'li belediyelere operasyon: Vahap Seçer'den sert tepki

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi.

"ADALETİN TERAZİSİ ÇOKTAN BOZULDU"

Seçer, "Oyunu aldığı halkına hizmet eden; her biri şehirlerine ve ülkesine hizmet aşkıyla hareket eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Operasyonlar yalnızca CHP’li belediyelere yöneliyorsa ortada hukuk değil, siyasi hesap vardır. İktidar belediyelerine dokunulmazken adaletin terazisi çoktan bozulmuştur. Demokrasimiz ciddi bir tehdit altında. Halk iradesi, masumiyet karinesi, hukukun üstünlüğü ve bir arada yaşama kültürü tamir edilmez yaralar alıyor. Bir an evvel bu yakışıksız kararlardan demokrasiye ve hukuka dönülmelidir" ifadelerini kullandı.