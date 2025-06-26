Antik tiyatrolarda iptal edilen konserler: Bakan'a 'İmamoğlu'na destek' sorusu

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, son dönemde, bazı sanatçıların Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci hakkında ifade ettikleri demokratik tepkilerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dolaylı yaptırımlara maruz kaldıkları yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Bilici, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Son dönemde, bazı sanatçıların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci hakkında ifade ettikleri demokratik tepkilerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dolaylı yaptırımlara maruz kaldıkları yönündeki iddialar kamuoyunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı antik tiyatrolarda gerçekleştirilmesi planlanan konserlerin topluca iptal edilmesi, yalnızca ilgili sanatçıları değil, aynı zamanda kültür ve sanat etkinliklerine erişmek isteyen vatandaşları da mağdur etmektedir. Kültür ve sanat faaliyetlerinin siyasetin aracı haline getirilmesi, Anayasamızın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesine ve demokratik toplum düzeninin temel değerlerine açıkça aykırıdır.

Sanatın özgür olması, demokrasinin ve toplumsal barışın en temel göstergelerinden biridir. Kültür politikalarının hiçbir şekilde siyasal görüşler doğrultusunda şekillendirilmemesi gerektiğini hatırlatıyor; kamuoyunu bu konuda duyarlılığa ve yetkilileri şeffaflığa davet ediyoruz."

"ANTİK TİYATROLARDA PLANLANAN KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERDEN KAÇ TANESİ İPTAL EDİLMİŞTİR''

Bilici, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"2024 ve 2025 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı antik tiyatrolarda planlanan kültürel ve sanatsal etkinliklerden kaç tanesi iptal edilmiştir? Bu iptallerin gerekçeleri nedir? Bu iptaller arasında, Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek beyanında bulunan sanatçılara ait konserler bulunmakta mıdır? Varsa, hangi sanatçıların etkinlikleri iptal edilmiştir? Antik tiyatrolarda tüm konserlerin iptal edilmesine ilişkin Bakanlık tarafından alınmış genel bir karar var mıdır? Varsa, bu karar hangi tarihte ve hangi makam tarafından alınmıştır? Kültürel etkinliklerin iptali sürecinde tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri nasıl gözetilmektedir? Sanatçıların bireysel görüş ve düşüncelerinin mesleki faaliyetlerine yansıdığı durumlarda, Bakanlığınızın yaklaşımı nedir? Bu konuda ifade özgürlüğü ile kamu yararı arasında nasıl bir denge gözetilmektedir?"