CHP’li Burhanettin Bulut'tan bayram ikramiyesi tepkisi: 'Artık bir müjde değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bayram ikramiyesinin dolar karşılığında yaşadığı değer kaybına ilişkin olarak, "Bayram ikramiyesi artık bir müjde değil, emekliye reva görülen yoksullaşmanın resmi belgesi niteliğindedir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"20 bin liralık sefalet ücretine mahkum edilen emekliye şimdi de bayram ikramiyesi üzerinden yeni bir darbe indiriliyor. 2018 yılında verilen bin lira bayram ikramiyesi 376 dolara karşılık geliyordu. Bu yıl 5 bin lira olarak açıklanması beklenen ikramiye ise yalnızca 114 dolar ediyor. Yani rakam büyüyor gibi gösteriliyor ama gerçekte emeklinin cebine giren paranın değeri eriyip bitmiş durumda. Sekiz yılda ikramiye 5 katına çıkmış gibi sunuluyor. Oysa alım gücü üçte bire düşmüş. Bu artış değil, açık bir kayıptır. Eğer bayram ikramiyesi enflasyona ezdirilmemiş olsaydı bugün emeklinin en az 13 bin 809 lira alması gerekirdi. Aradaki 8 bin 809 lira buhar olmadı; yanlış ekonomi politikalarıyla emeklinin cebinden alındı. Bayram ikramiyesi artık bir müjde değil, emekliye reva görülen yoksullaşmanın resmi belgesi niteliğindedir."