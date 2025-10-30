CHP'li Burhanettin Bulut'tan haber müdürümüz Can Uğur'a destek açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yıllarda "yanıltıcı bilgi yayma" ya da "dezenformasyon" suçlamasının gazetecileri ve medyayı susturma aracına dönüştüğünü belirtti.

Cumhuriyet gazetesinin “LGS skandalı” başlıklı haberinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine gazeteci Can Uğur hakkında dava açıldığını hatırlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bir ülkede gazeteciler, haber yazdıkları için yargılanıyorsa, orada demokrasi ve basın özgürlüğü yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken, haberi yapan gazeteciyi cezalandırmak değil, iddiaları ciddiyetle araştırmak, kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde açıklama yapmaktır.

"GAZETECİLİK YAPMAK SUÇ DEĞİL, KAMUSAL SORUMLULUKTUR"

'LGS skandalı' gibi milyonlarca öğrenciyi, aileyi ve eğitim sistemini ilgilendiren bir konuda gazetecilik yapmak suç değil, kamusal sorumluluktur."