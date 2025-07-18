CHP'li Burhanettin Bulut'tan 'İBB operasyonları'na tepki: 'Ne baskılar, ne kumpaslar, ne de siyasi operasyonlar...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB'ye yönelik yeni gözaltı operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"NE BASKILAR, NE KUMPASLAR, NE SİYASİ OPERASYONLAR..."

Bulut, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, elinde iddianameye koyacak tek bir gerçek suç unsuru bulmak için, beyhude bir çabayla kör bir kuyuyu kazmaya devam ediyor. Bu hukuk, adalet değil, muhalefeti susturma, belediyelerimizi itibarsızlaştırma operasyonudur. Ne baskılar, ne kumpaslar, ne de yargı eliyle yürütülen bu siyasi operasyonlar bizi korkutamaz, susturamaz."