CHP'li Çiftçi'den 'butlan' yönetimine 'tüzük' ve 'PM' hatırlatması: 'Her türlü işlem ve tasarruflar yok hükmündedir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'nın açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda Çiftçi, MYK'nin Parti Meclisi'nden onay alması gerektiğine işaret etti.

Çiftçi şunları yazdı:

"Butlan ittifakı bugün açıkladığı MYK listesiyle Parti Meclisi’nin toplanmasını kendi eliyle acil ve zorunlu hale getirmiştir.

BAM 36. Hukuk Dairesi’nin hukuksuz kararında verilen tedbir, parti yönetimine ilişkindir. Kararın diğer bölümleri bakımından herhangi bir tedbir bulunmadığı gibi karar da kesinleşmiş değildir.

Bu nedenle tüzüğümüz 6 Eylül 2024 ve 28 Kasım 2025’te kabul edilen değişikliklerle yürürlüktedir.

Dolayısıyla bugün açıklanan MYK listesi, CHP Tüzüğü’nün emredici hükümlerine uygun şekilde Parti Meclisi’nin onayına sunulmak zorundadır.

Tüzüğümüzün 22/2. maddesi son derece nettir:

“Genel Sekreter ile genel başkan yardımcıları, Genel Başkanın önerisi üzerine Parti Meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar.”

Dahası, halen yürürlükte bulunan ve iptal kararı kesinleşmemiş olan tüzüğümüze göre seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı da MYK’nın zorunlu unsuru arasındadır.

Parti Meclisi toplanmadan, Parti Meclisi iradesi alınmadan ve tüzüğün öngördüğü usuller işletilmeden oluşturulan bir MYK ve yapacağı her türlü işlem ve tasarruflar yok hükmündedir."

Butlan ittifakı bugün açıkladığı MYK listesiyle Parti Meclisi’nin toplanmasını kendi eliyle acil ve zorunlu hale getirmiştir.



BAM 36. Hukuk Dairesi’nin hukuksuz kararında verilen tedbir, parti yönetimine ilişkindir. Kararın diğer bölümleri bakımından herhangi bir tedbir… — Gül Çiftci (@gulciftci) June 2, 2026

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SİNDE KİMLER BULUNUYOR?

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı