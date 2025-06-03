CHP'li Deniz Yavuzyılmaz 'soygun nasıl örtbas ediliyor' diyerek açıkladı: 'Ali Yerlikaya'yı göreve davet ediyorum'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li İBB dönemine ait belgeleri paylaşmaya devam ediyor.

X hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-9? 2017-2019 yılları arasında AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdiği için. AK Parti’nin İBB’nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Peki bu soygun nasıl örtbas ediliyor?

- Ekrem İmamoğlu, Başkan seçildikten hemen sonra 30.09.2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor.

- Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor.

- Rapor, 17.06.2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor.

- Ancak İstanbul Valiliği bir yanıt vermiyor.

- Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 14.09.2020’de İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor.

- Valilik, o gün bugündür, rapor konusunda sus pus durumda!

"ALİ YERLİKAYA'YI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

O günün İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’yı sus pus olmamaya, göreve davet ediyorum.

Susmak suça ortak olmak demektir!

Kamu zararının peşine düşen Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayıp, araç tahsisi yolsuzluğuna bulaşanları görmezden gelmek; görevi kötüye kullanmaktır!"