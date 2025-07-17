CHP’li Durmaz, USK’nin süt fiyatlarını açıklamamasına tepki gösterdi: ‘Bu suskunluk, üreticinin alın terine ihanettir’

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) iki aydır çiğ süt üretim maliyetini açıklamamasına tepki gösterdi. Durmaz, süt üreticisinin kaderine terk edildiğini belirterek, “Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt referans alım fiyatı 17,15 TL ama Tokat ve birçok ilde üretici sütünü 13 liraya satıyor. Bu açık bir sömürüdür. Ulusal Süt Konseyi ise üreticinin bu mağduriyetini görünmez kılmak için iki aydır maliyet verilerini açıklamıyor” dedi. Durmaz, Nisan ayında 15,60 TL olarak açıklanan çiğ süt üretim maliyetinin o günden bugüne artmasına karşın Mayıs ve Haziran aylarına ait verilerin hala kamuoyuna duyurulmadığını anımsattı. Bu kapsamda Durmaz, “Üretim maliyetleri artarken, üretici sütünü bırakın referans fiyatla satmayı, Tokat gibi birçok ilimizde litresini 12-13 TL’ye vermek zorunda kalıyor. Zarar ediyor, iflasın eşiğine geliyor. Ama Ulusal Süt Konseyi maliyeti açıklamıyor. Neden? Bu suskunluk, üreticinin alın terine ihanettir” ifadelerini kullandı.

‘USK ÜRETİCİYİ KORUMALI’

USK’nın her ayın ilk haftasında çiğ süt üretim maliyetini açıklama sorumluluğu olduğunu vurgulayan Durmaz, şeffaflık çağrısında bulundu. USK’nin görevinin üreticiyi korumak olduğunu belirten Durmaz, “Gerçekleri saklayarak, çiftçinin zararını gizleyerek tarım politikası yürütülemez. Bugün açıklanmayan her veri, yarın kapanan bir ahır, kesime gönderilen bir inek, boşalan bir köy demektir” diye konuştu. Çiğ süt yem paritesinin 2025’in nisan ayında 1,28 olduğuna dikkat çeken Durmaz, “Üreticinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 16 protein süt yemi 2024 yılında 400 lira iken, 2025 yılında 600 liraya yükselmiştir. 19 protein süt yemi 2024'te 550 lira civarındayken, 2025'te 720, 740 lira aralığına çıkmıştır. Mazot fiyatı Nisan ayında ortalama 46 TL iken bugün 55 TL’yi geçmiştir. Zirai don felaketiyle beli bükülen çiftçinin, üreticinin borçları dahi ertelenmemişken Ulusal Süt Konseyinin iki aydır çiğ süt maliyetlerini açıklamaması kabul edilemez” ifadesini kullandı

‘ARADAKİ FARKI KİM KAZANIYOR’

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Durmaz, “Hayvancılığın bel kemiği olan süt üreticisini yalnız bırakmayın. Bugün üretici para kazanamıyor, tüketici pahalıya süt içiyor. Aradaki farkı kim kazanıyor? Bu sorunun cevabını vermek de, üreticiyi desteklemek de hükümetin görevidir. Ulusal Süt Konseyi üzerindeki siyasi baskı son bulmalı, çiğ süt üretim maliyetleri derhal açıklanmalı ve referans fiyatlar buna göre güncellenmelidir” dedi.