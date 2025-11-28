CHP’li Emir’den 11. Yargı Paketi uyarısı: İmamoğlu için adrese teslim düzenleme!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP’nin TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi’nin “adrese teslim maddeler taşıdığı”nı savunarak düzenlemeyi eleştirdi. Emir, pakette hakaret suçlarının tamamının ön ödeme kapsamına alınmasına rağmen “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunun bu kapsamın dışına çıkarıldığını belirterek bunun siyasi bir amaç taşıdığını söyledi.

Emir, Ekrem İmamoğlu hakkında geçmişte açılan “kamu görevlisine hakaret” davasının, 9. Yargı Paketi ile hakaret suçlarının bir kısmının ön ödeme kapsamına alınması sonucu düştüğünü hatırlattı. Yeni pakette ise düzenlemenin tersine çevrildiğini, bu kez aynı suçun ön ödeme ve uzlaştırma dışına çıkarıldığını ifade etti.

CHP’li Emir, bu değişikliğin siyasi nitelikli eleştirilerin otomatik olarak davalık hale getirilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, “Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar” dedi.

Emir uyarısını şöyle paylaştı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü.

Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor.

Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak.

Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar.

Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek.

Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar.