CHP'li Emir'den Bakan Gürlek'e 'HTS' tepkisi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yandaş kanal A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Sorulara yanıt veren Gürlek, konuşmasının bir kısmında "HTS kayıtları ile her şeyi tek tek doğruladık" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelere CHP'den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in o sözlerine sert tepki gösterdi.

"'DOĞRULAMA' DEDİĞİNİZ ŞEY; ZAMANI, MEKANI VE MANTIĞI BÜKMEKTEN İBARET"

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek, 'HTS kayıtları ile her şeyi tek tek doğruladık' derken, o doğrulamayı tam olarak şöyle mi yaptınız? Mart ayından beri cezaevinde yatan Fatih Keleş’i, hücresinden ışınlayıp ekim ayında Florya’da AVM’de gezdirerek mi? 'Rüşvet aldı' dediğiniz Sırrı Küçük ile parayı veren kişi arasında HTS’de 400 metre mesafe varken, parayı telepatiyle transfer ettirerek mi?

Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe pazar yerinde, binlerce insanın olduğu sokakta halkı dinlerken; 'Aynı baz istasyonuna takıldın' diyerek suç örgütü buluşması uydurarak mı? 'Doğrulama' dediğiniz şey; zamanı, mekanı ve mantığı bükmekten ibaret. Fizik kurallarını bile ihlal eden bu HTS kayıtlarıyla neyi doğruladınız Allah aşkına?"