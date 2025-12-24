CHP'li Emir'den, Bakan Tunç'a 'Akın Gürlek' çağrısı: 'Bir an evvel işleme almalı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, suç duyurusu dosyasındaki delillere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Emir, Başsavcı Gürlek’in resmi gelirleriyle açıklanması mümkün olmadığını söylediği lüks gayrimenkul alımları yaptığını, bu alımlarda banka kredisi kullanılmadığını ve İBB dosyasındaki şirketlerle geçmişte ticari ilişkiye girdiğini savundu.

Emir, Gürlek hakkında MASAK raporu hazırlanmasını ve HSK’nın soruşturma başlatmasını istedi. Emir, bu belgelerin gazetecilere sızdırıldığını ve sorumlu adres olarak da HSK’yı işaret etti.

Murat Emir, CHP lideri Özgür Özel’in açıkladığı gibi belgelerin bazı AKP Partili isimler tarafından, kamuoyuna açıklanması umuduyla kendilerine gönderildiğini kaydetti.

Emir, şöyle devam etti:

"AKP’liler kendi iç kavgalarını bizler üzerinden vermek için çok sayıda belge iletiyor. Elbette gelen her belgeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Lakin biz CHP olarak iktidar içindeki taht kavgalarının tarafı değiliz. Bu nedenle gelen belgeleri inceleyip teyit ettikten sonra harekete geçiyoruz. Bu belgeler bize ulaştıktan sonra Genel Başkanımız konunun araştırılması üzerine talimat verdi. Arkadaşlarımız araştırmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Aralık’ta suç duyurusunda bulundu. Genel Başkanımız süreci büyük bir titizlik ile yürüttü. Savcılık da dosyayı HSK’ya gönderdi. Dosya HSK’ya gittikten sonra yüzlerce gazeteciye mail atılmış. Bunun da kaynağı araştırılmalı, zira durum içeriden dosyanın sızdırıldığına işaret ediyor."

"SAVCILIK, HSK VE MASAK DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

Emir, şöyle devam etti:

"Elimizdeki bu belge, 29 Mart 2024 tarihinde Kadıköy 34. Noterliği’nde düzenlenmiş. Bu sözleşmenin alıcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’tir. Gürlek, Küçükçekmece’deki Tema İstanbul 2 projesinden, o tarihteki rayiç bedeli 30 milyon TL civarında olan lüks bir daireyi satın almış. Ancak sözleşmeye baktığımızda satış bedelinin KDV hariç 9 milyon 837 bin TL olarak gösterildiğini görüyoruz. Bu ev için tek kuruş banka kredisi kullanılmamış, ödemeler tamamen senetle yapılmış. Başsavcı, 838 bin lira peşinatı verdikten ve sözleşmeden sadece 3 gün sonra, 1 Nisan 2024 tarihinde tam 3 milyon liralık bir senet ödüyor.

Bitmiyor; 30 Mayıs’ta 2 milyon lira, 30 Temmuz’da 2 milyon lira ve 30 Eylül’de 1 milyon 999 bin lira daha ödüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi kamu görevlisinin maaşı, iki ayda bir 2-3 milyon liralık senetleri ödemeye yeter? Ayrıca bu evin satıcısı olan 'Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı', sıradan bir inşaat firması değil. Bu firmalar, bizzat Gürlek’in yürüttüğü, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılandığı davanın iddianamesinde adı geçen ancak 'etkin pişmanlık' hükümleriyle sanık yapılmayıp korunan şirketlerin parçası. Şirketten, daha önce piyasa değerinin çok altında ev almış.

Gürlek, Etiler’deki 'Senfoni Evleri' projesinden tam 95 milyon 542 bin 500 TL değerinde bir villa almak için Emlak Konut ile ön protokol imzalamış. Ne zaman ki Genel Başkanımız Özgür Özel 'İBB Borsası'nı ifşa etti, bu işlem alelacele iptal edilmiş. Tema İstanbul’daki o 'indirimli' daire de kısa süre sonra 40 milyon liraya satılmış. Savcılık, HSK ve MASAK derhal harekete geçmeli, bu para trafiğinin ve senetlerin ve mal varlığının kaynağını araştırmalıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu an Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HSK’ya gönderilen bu dilekçeyi bir an evvel işleme almalı ve söz konusu isim hakkında işlem başlatmalı. Ayrıca Gürlek’in Ankara’daki kiralık kasası incelenmeli, hesap hareketlerine dair bir MASAK raporu düzenlenmeli."