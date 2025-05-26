CHP'li Emir'den Erdoğan'a 'ahtapot' yanıtı: 'Sadece o görüyor'

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Özgürlük ve Adalet Buluşması düzenlendi.

Ankara Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nden düzenlenen buluşmada CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuşma yaptı.

CHP'li Emir yaptığı konuşmada "Büyük bir emekle, büyük bir kararlılıkla yola çıkacağız. Cumhuriyeti tekrar demokrasi ile taçlandırcağız Bahanelerle, olmayan delillerle, gizli tanıklarla çökmüş bir dosyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aynen Ergenekon ve Balyoz'daki gibi dördüncü dalga beşinci dalga... Ne yaparsan yap asla bizim belediye başkanlarımızda leke bulamayacaksın, bizim başkanlarımız sizler gibi değil. Ne çaldılar ne çaldırdılar. Bunu sen de biliyorsun ve ortaya delil koyamıyorsun" ifadelerini kullandı.

'HAPSE KOYDUĞU İMAMOĞLU DEĞİL MİLLİ İRADE'

İBB soruşturmaları hakkında "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" yorumunu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Emir, "Ahtapotu sadece o görüyor. Nerede bu ahtapot, nerede bu deliller? Bula bula üç tane gizli tanık bulmuşsun onlar üzerinden milli iradeyi hapse atıyorsun. Hapse koyduğu İmamoğlu değil milli irade, sizin iradenizi hapse koyuyor ama ne yaparsa yapsın gençler ayakta, kadınlar ayakta, halkımız ayakta, çiftçiler ayakta, işçiler ayakta..." dedi.