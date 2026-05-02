CHP’li Emir’den ‘süreç’ tepkisi: ‘Halk iradesine saygıya dair milim kıpırdamıyorlar’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir; Zeydan Karalar, Ahmet Türk ve Ahmet Özer üzerinden süreci eleştirerek, “Zeydan Karalar niye görevine iade edilmiyor? Ahmetler niye göreve dönmedi?” ifadelerini kullandı.

Emir’İn sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

“Zeydan Karalar niye görevine iade edilmiyor? Ahmetler niye göre dönmedi? Süreç diyorlar ama halk iradesine saygıya dair milim kıpırdamıyorlar. Beraat kararı alan Ahmet Türk, aylar önce tahliye edilen Ahmet Özer ve hukuki bir arafta tutulan Zeydan Karalar…

Siyasi açıklamalarla oyalama taktikleri devrede tutuluyor, zaman kazanılıyor ve bu sırada halkın iradesi gasp edilmeye devam ediliyor.

Beklentiyi yüksek tut, halk iradesini hiçe say, belediyeye çök! Sistem tam olarak böyle işliyor.”