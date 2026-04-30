CHP'li Emir'den ‘tatil görüntüleri’ tepkisi: ‘Devletin namusuna emanet edilmiş bir telefondaki…’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailelerinin yaptıkları bir tatilden görüntülerin, Antalya'daki teleferik kazasının olduğu gün ile ilişkilendirilerek servis edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

“GÖRÜNTÜLERİ AHLAKSIZCA SERVİS EDİYORLAR”

Emir yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili kadrolara, genel başkanımıza, bizlere, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine her türlü ve her koldan saldırıya devam ediyorlar ve bu saldırılar hukuksuzca, haksızca ve ahlaksızca yapılıyor. Bir şekilde bize yakın kişilerin telefonlarına savcılıkça el konuyor ve bu telefonlarda bulabildikleri görüntüleri ahlaksızca servis ediyorlar. Buradan soruyorum, devletin namusuna emanet edilmiş olan telefonlardan böylesine görüntüler nasıl sızdırılabilir? Adalet Bakanı’nı ve ilgilileri sorumlu davranmaya ve bu meselenin üzerine gitmeye davet ediyoruz. Bu işin bir parçası olanlarla, bu işin üstüne gidenler artık ayrışmalıdır. Bu hukuksuzluğu ve ahlaksızlığı devletin kurumları içerisinde çöreklenmiş kimi çetelerin yaptığını biliyoruz.

"BUNUN CEVABINI VERMELİLER"

Bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhuriyet Halk Partili kadrolara, böyle ahlaksızlıklarla, böyle lekeleme çabalarıyla asla bir adım attıramazlar. Asla sindiremeyecekler. Bu ülkeyi yönetenler, bu ahlaksızlığın içerisinde yokuz diyorlarsa, üzerine gitsinler, gereğini yapsınlar, soruşturma açsınlar. Devletin namusuna emanet edilmiş bir telefondaki görüntüler nasıl servis edilebilir ve yetkililer buna nasıl izin verebilir? Bunun cevabını vermeliler."