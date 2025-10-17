CHP’li Erkol, Ankara İl Kongresi öncesi Cumhuriyet’e konuştu: ‘Parti örgütü, iktidara inanıyor’

CHP’nin yarın yapılacak Ankara il kongresinde aday olan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partisinin yeni dönemde de karşılaşacağı tüm saldırılara karşı en büyük destekçisinin halk olduğunu vurguladı. “CHP’nin her türlü saldırıya direnecek kadrosu var ama en önemli destek halktır” diyen Erkol, gelecek dönem için “Zorluklar olacak ama başarının yakın olduğu bir dönem. Bütün parti örgütü başaracağımıza ve süreci iktidar olarak tamamlayacağımıza inanıyor” dedi.

39. Olağan Kurultay süreci kapsamında il kongreleri devam eden CHP, yarın Ankara il kongresini gerçekleştirecek. Mevcut başkan Ümit Erkol’un aday olduğu kongre, saat 11.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. CHP’li Erkol, kongre öncesi hem görevi sırasında geçen iki yıla hem de gelecek sürece ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Partinin bu iki yılda kurultay davasından belediyelere yapılan operasyonlara kadar pek çok zorlukla karşılaştığına dikkat çeken Erkol “Partinin tüzel kişiliğine, belediye başkanlarımıza saldırılar oldu. Bütün zorluklara rağmen bu dönemin damga vuran olayı, yerel seçimlerdeki başarıydı. Türkiye’ye kırmızı bir tablo yaşattık. Ankara’da üç belediyeden on altı belediyeye yükseldik. Sayın Mansur Yavaş rekor bir oyla yeniden seçildi. Dolayısıyla bizim için tüm zorluklara rağmen işin sevinç ve başarı kısmı daha ön plandaydı” ifadelerini kullandı.

Partinin ilerleyen dönemde de karşılaşabileceği operasyonlara karşı en büyük destekçisinin yurttaşlar olduğunu vurgulayan Erkol “CHP’nin her türlü saldırıya direnecek kadrosu var ama en önemli destek halktır. Kamuoyu CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara ciddi bir tepki veriyor. Bu anketlere de yansıyor, mitinglere de yansıyor. Ankara’da Tandoğan mitingi, bunun en net örneklerinden biriydi. Ankara halkı bu yargı operasyonlarına pirim vermeyeceğini gösterdi” dedi.

‘ADAY OLABİLECEKLERE SALDIRI YAPILIYOR’

Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında istenen soruşturma izni üzerinden yapılan tartışmaları da değerlendiren Erkol “CHP’nin içinde çok sayıda kıymetli isim var. Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler var. Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve genel başkanımızın isimleri daha ön planda. İktidarın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali olan isimlerine saldırı başlattığını düşünüyoruz. Ama Mansur Başkan’ın çok büyük kamuoyu desteği; açık, şeffaf bir yönetimi var. Ona atılan çamurun iz bırakmayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da Melih Gökçek döneminden kalan çok fazla yolsuzluk iddiası olduğunu anımsatan Erkol “İktidarın derdi gerçekten yolsuzlukları soruşturmaksa o kadar açık yolsuzluklar ve ihmaller var ki... Bunların hepsi belgeli. Kayıp milyon dolarlar var ve hiç soruşturulmuyor. Bunlar iktidarın samimiyet testidir. Bugüne kadar bu testlerden kırık not aldılar” tepkisini gösterdi.

‘İKTİDARA İNANIYORUZ’

Yeni döneme ilişkin de konuşan Erkol “Belki Türkiye için en zor dönemlerden biri olacak. Ama gerek kamuoyu anketleri gerek sokakta partinin en çok kabul gördüğü dönemdeyiz. Dolayısıyla bu dönem bizim için zorluklar olacak ama başarının yakın olduğu bir dönem. Bütün parti örgütü başaracağımıza ve süreci iktidar olarak tamamlayacağımıza inanıyor. Biz de inanıyoruz. Genel başkanımıza güveniyoruz. Bir kere daha oy birliğine yakın bir destekle seçileceğine ve partiyi yapılacak ilk genel seçimlerde iktidara taşıyacağına inanıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı da bunun için yapıyoruz” dedi. Erkol, tüm yurttaşları yarın yapılacak Ankara il kongresine davet etti.