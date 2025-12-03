CHP'li Ertuğrul'dan Bakan Yerlikaya'ya: 'Cizre sokaklarında peşmergenin bu şekilde gövde gösterisi yapmasına kim müsaade etmiştir'

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir sempozyuma katılmak için gelen Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumlarının verdiği görüntüleri Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Ertuğrul, İçişleri Bakanı Ali Yerkaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"NEDEN GÖZ YUMULDUĞU KAMUOYUNDA BELİRSİZLİK YARATMIŞTIR"

"30 Kasım 2025 tarihinde Şırnak / Cizre’de düzenlenen bir sempozyum vesilesiyle yabancı korumaların 'özelde Peşmerge mensuplarının' uzun namlulu silahlarla tüm tepkilere rağmen Türk topraklarında verdikleri görüntüler, haklı biçimde 'protokol, güvenlik ve egemenlik' tartışmalarına sebebiyet vermiştir. Basında yer alan haberlere göre, Mesud Barzani’nin Türkiye’de katıldığı sempozyuma, silahlı Peşmerge korumalar eşlik etmiştir. Bu durum, yüksek seviyede resmi ziyaretlerde dahi olağan devlet protokollerine göre kabul edilemez biçimde, devletimizin itibarına ve egemenlik hassasiyetlerine zarar vermiştir. Söz konusu uygulamanın hangi mevzuata dayanarak gerçekleştirildiği ya da neden göz yumulduğu kamuoyunda belirsizlik yaratmıştır. Yabancı bir ülkenin koruma görevlisi ancak diplomatik yollardan önceden cins, çap ve sayı bilgileriyle bildirilmesi kaydı ile tabancasını götürebilir. Silahlar Türkiye’ye girişte kayıt altına alınır. Fakat makinalı tabanca veya uzun namlulu silah getiremezler.

"TÜRK KORUMA EKİBİNİN İZNİ OLMADAN ROTA, PROGRAM, SİLAH, KORUMA POZİSYONU DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İhtiyaç hâlinde MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılacak işbirliği doğrultusunda güvenliği sağlamada birincil sorumluluk Türk makamlarınındır. Yabancı korumalar ancak Türk korumaların izin verdiği dar bir çember içinde görev yapar. Yabancı heyet, Türk makamlarının belirlediği güvenlik protokollerine uymak zorundadır. Türk koruma ekibinin izni olmadan rota, program, silah, koruma pozisyonu değiştirilemez. Görev dışı yabancı koruma silah taşıyamaz. Türkiye'ye yabancı birçok ülkeden diplomat, üst düzey general, siyasetçi, istihbarat bürokrasisinde görev almış bürokrat ziyarete gelmiştir. Hiçbirinde silahlı, üniformalı, omzuna bayraklı peç takmış tam teçhizatlı yakın korumalar görülmemiştir. Mesud Barzani’nin şu an hiçbir resmi görevi dahi olmamasına rağmen oluşan bu görüntüler kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olmuştur. Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususlarda bakanlığınızın yazılı ve ayrıntılı cevap vermesini; benzer olayların tekrar yaşanmaması için hangi idari/kanunî adımların atılacağını kamuoyuna açıklamasını talep ederiz."

"BU ŞEKİLDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMASINA KİM MÜSAADE ETMİŞTİR"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Yabancı silahlı güçlerin (özellikle Peşmerge gibi) Türkiye topraklarına uzun namlulu silahlarla giriş yapmasına ve bu silahlarla kamusal alanda dolaşmasına hangi yasal düzenlemede izin verilmektedir? Cizre sokaklarında peşmergenin bu şekilde gövde gösterisi yapmasına kim müsaade etmiştir? Şırnak Emniyet Müdürlüğüne, Şırnak Valiliği'ne ; Barzani'yi korumak için yakın koruma olarak peşmergelerin geleceğine dair bir üst yazı yazılmış mıdır? Barzani, ziyaretinden önce, uzun namlulu silahlarla kendi güvenliğini sağlama konusunda ilgili bakanlıklardan herhangi bir izin istemiş midir? Barzani, Dedeman Otel'de sıradan bir kültür programına katılırken neden yanına tam teçhizatlı yakın koruma peşmergelerini almıştır?

"SİLAH TAŞIMASINA KARŞI NE GİBİ TEDBİR MEKANİZMALARI MEVCUTTUR"

30 Kasım 2025 Cizre sempozyumu özelinde — Peşmerge mensuplarının Türkiye’ye giriş ve konvoy eskort hizmeti yapması — için resmi bir izin, bildirim ya da protokol onayı verilmiş midir? Verildiyse hangi merciler onay vermiştir? Eğer böyle bir onay/izin yoksa bu uygulamanın hangi hukuki veya idarî gerekçeyle tolere edildiği, sorumluluğun kimde olduğu ve bundan sonra benzer olayların önüne geçilmesi için ne tür tedbirlerin alınacağı planlanmakta mıdır? Hâlihazırda, Türkiye’nin sınır güvenliği, egemenlik hakları ve iç güvenlik politikaları açısından, yabancı silahlı unsurların ülke topraklarında kontrolsüz biçimde silah taşımasına karşı ne gibi tedbir mekanizmaları mevcuttur? Bu mekanizmaların yeterliliği değerlendirilmiş midir? Önergenin bakanlığınıza yöneltildiği tarih itibariyle konu ile ilgili neden resmi bir açıklama yapılmamıştır?"