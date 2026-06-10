CHP’li Gezmiş: ‘Giresun’a hakkı olan İstiklal Madalyası verilmelidir’

Daha önce Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği yasa teklifinini anımsatan Gezmiş, teklifin bir an önce işleme alınması gerektiğini belirterek, Giresun’un Millî Mücadele’deki kahramanlıklarının resmî olarak tescillenmesini istedi. TBMM kürsüsünde, Kurtuluş Savaşı Gazisi dedesine ait İstiklal Madalyası’nı elinde taşıyarak konuşan Gezmiş, “Giresun, Millî Mücadele yıllarında Topal Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan komutasında, tamamı gönüllülerden oluşan üç alayla cepheden cepheye koşmuş, vatan savunmasında destan yazmıştır. Nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Giresun, aynı zamanda Türkiye’de il sınırları dışında şehitliği bulunan tek ildir” dedi.

‘TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR’

Konuşmasında kendi ailesinin de Millî Mücadele’nin izlerini taşıdığını vurgulayan Gezmiş, “Bu madalyayı Kurtuluş Savaşı’nda canını ortaya koyan tüm Giresunlu kahramanlarımız adına Meclis kürsüsüne taşıdım. Bizler Giresun’dan, atalarımızın, dedelerimizin emanetine sahip çıkıyor ve Giresun uşaklarına vefa borcumuz olan hak ettikleri İstiklal Madalyası, Milli Mücadele ruhuna yakışır şekilde resmi olarak verilmelidir” ifadelerini kullandı. Gezmiş, konuşmasını, “Giresun’un Kurtuluş Savaşı’nda yazdığı kahramanlık destanı hepimizin ortak gururudur. Bu nedenle tüm siyasi partileri, kurumlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi konusunda ortak irade göstermeye davet ediyorum” diyerek noktaladı.