CHP’li Gezmiş: ‘Madene verecek köyümüz yok’

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada paylaştığı verilerle Giresun’un geleceğinin tehlikede olduğunun altını çizdi. Şehrin yüzde 85’inin maden sahası ilan edildiğini belirten Gezmiş, 38 köy ve yaylanın projelerden doğrudan etkilendiğini vurguladı. MAPEG tarafından 8 ayrı sahanın şirketlere ihale edildiğini ifade eden Gezmiş, bu durumun fındık ihracatını ve geçimini topraktan sağlayan 100 bin çiftçiyi büyük bir riske attığının altını çizdi.

KÖYLÜLERLE BULUŞTU

Gezmiş, TBMM’deki konuşmasının ardından Tirebolu Sekü Köyü’ne giderek hemşehrileriyle buluştu. Burada yaşanan süreci değerlendirerek, 24 Şubat 2026 tarihinde yargı tarafından verilen “yürütmeyi durdurma” kararına dikkat çekti. Maden şirketinin bu kararı hiçe sayarak köylünün kapısına iş makinelerini dayamasını eleştiren Gezmiş, “Hemşehrilerimin kapısına kepçe dayamak kabul edilemez. Helal rızkını koruyan halkımızı jandarmayla karşı karşıya getirmek nasıl bir anlayıştır?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SEKÜ KÖYÜ’NDE GECE NÖBETİ:

Beraberinde CHP Tirebolu İlçe Başkanı Kemal Deniz Bayrak ve parti örgütüyle birlikte Sekü Köyü’nde nöbet tutan vatandaşları ziyaret eden Elvan Işık Gezmiş; yağmura ve soğuğa rağmen genciyle yaşlısıyla yaşam alanlarını savunan halkın mücadelesine ortak oldu. Köylülerin “Suyumuza, havamıza, toprağımıza dokunma!” haykırışına destek veren Gezmiş, bu haklı direnişin sonuna kadar yanında olacaklarını belirtti.

MADENE VERECEK KÖYÜMÜZ YOK!

Milletvekili Gezmiş, açıklamasını şu kararlı ifadelerle tamamladı:

“Bu topraklar rantın değil, alın teri ile fındığını üreten Giresun halkınındır. 100 bine yakın çiftçimizin geleceğinin riske atılması asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hemşehrilerimizin haklı mücadelesinde her zaman yanındayız. Madene verecek köyümüz yok!” dedi.