CHP’li Gezmiş’ten Dal-Çık Projesi tepkisi: ‘Sesli açılış, sessiz kapanış’

Giresun trafiğini rahatlatması beklenen ve iki bakanla temel atma töreni yapılan Liman Mevkii Dal-Çık Projesi’nin süreci, Giresun kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Projenin askıya alındığı iddiaları üzerine, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı. Giresun’u bekleyen belirsizliğe dikkat çekerek “Sesli açılış, sessiz kapanış” tepkisini gösteren Gezmiş, “Yerel seçimler öncesinde iki bakanın katılımıyla temeli atılan ve Giresun’un trafik çilesine çare olacağı söylenen Liman Mevkii Dal-Çık Projesi’nin ‘başlamadan bittiği’ ve ‘rafa kaldırıldığı’ öne sürülüyor. Defalarca müjdesi verilen 2025 Yılı Yatırım Programında da yer verilen bir projenin yüklenici firmasının şantiyesini toplayıp gitmesi kabul edilemez. Tekrar söylüyoruz; böyle giderse Giresun halkı her sabah, akşam eziyete dönen trafik sıkışıklığı nedeniyle mağdur olmaya devam edecektir” dedi.

‘DEVLET YÖNETİMİ CİDDİ İŞTİR VE SİZ YAPAMIYORSUNUZ’

Bu konuda daha önce TBMM’de soru önergesi verdiklerini, önergeye karşılık ilgili Bakanın yanıtının “Proje onaylandı, ihalesi yapıldı, şantiye de kuruldu” şeklinde olduğunu belirten Işık Gezmiş, “Şimdi aldığımız duyumlar ise bu projeden vazgeçildiği, şantiyenin kapatıldığı şeklinde. Devlet yönetimi ciddi iştir ve bu durumda sizin bunu yapamadığınız ortadadır. Havai fişekle temel atıp iki yıl sonra yatırımdan vazgeçtik diyorsunuz. Projenin iptal edilme nedeni eğer teknik yönden sakıncalı olabileceğiyse: teknik açıdan sakıncalı bir projenin temeli, neden yeterli teknik inceleme yapılmadan 2 bakanla birlikte atıldı? Proje teknik yönden sakıncalı değilse neden hala yapımına başlanmıyor” tepkisini gösterdi. Trafik güvenliğinin tehdit altında olduğunun altını çizen Işık Gezmiş, “Sayın Bakan, bu iddialar doğru mudur? Proje ne zaman başlayacak? Temel atma töreni yapılmış bir projenin iptalinden doğan kamu zararı ne olacak” sorularını yöneltti.