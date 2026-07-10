CHP'li Gökçen'den Deniz Göktaş'a cezaevinde destek ziyareti: 'Milyonlara mesaj verilmek istendi'

Seçilmiş CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Tekirdağ Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gökçen, Göktaş'ın moralinin yüksek olduğunu belirterek, tutukluluğuna ve gözaltı sürecine tepki gösterdi.

Deniz Göktaş hakkında yapılan haberler, sosyal medyadaki hedef göstermeler ve ardından gelen gözaltı sürecine değinen Gökçen, yaşananların yalnızca komedyene değil, onun esprilerine gülen milyonlarca kişiye de mesaj verme amacı taşıdığını savundu.

"MİLYONLARA MESAJ VERİLMEK İSTENDİ"

Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

“Çorlu’dayım. Komedyen Deniz Göktaş’ı ziyaret ettim. Kendisinin morali çok yüksek ve herkese çok selamları var.

Aslında Deniz Göktaş ve şakalarıyla ilgili yapılan haberler, sosyal medyada yapılan hedef göstermeler, ardından gerçekleştirilen gözaltı işlemi, ters kelepçe uygulanması; bu suçun işlendiğinden hiç utanılmayıp görüntülerinin bir de yandaş basına servis edilmesi, sadece Deniz’e değil, bütün o şakalara gülen milyonlara da mesaj vermek içindi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ancak bu mesajı alacak mıyız, yoksa elimizin tersiyle itecek miyiz? Artık ifade özgürlüğümüzü kullanmak yerine kenara çekilip susacak mıyız, yoksa bizler de ifade özgürlüğümüzü kullanarak cesaretin yayılmasına vesile mi olacağız?

Aslında komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanması ve bugüne kadar yaşanan süreçten hepimiz adına alınması gereken dersler var.

"DENİZ GÖKTAŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Tekrar edelim: Deniz Göktaş serbest bırakılmalıdır. Şakaları nedeniyle hiçbir komedyen tutuklanmamalıdır. Hiçbir genç, düşüncelerinden dolayı hedef gösterilmemelidir. Ters kelepçe suçtur ve bu suçu işleyenler er ya da geç yargı önüne çıkarılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Göktaş’ın gösterisinde dini ve siyasi konulara ilişkin yaptığı şakalar, iktidara yakın isimler ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti. Gözaltı sırasında ters kelepçe uygulanması ve görüntülerin basına servis edilmesi de tepki çekmişti.

Tutuklanmasının ardından Göktaş’ı cezaevinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşma da gündem olmuştu. Göktaş’ın Kılıçdaroğlu’na, “Milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP’yi salın” dediği açıklanmıştı.