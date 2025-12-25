CHP’li Gökçen, Gürlek hakkındaki suç duyurusuna ilişkin konuştu: ‘HSK’nin kanuna uygun hareket etmesi gerek’

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, başvurunun detaylarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Başvuru dilekçelerinde yer alan iddiaları paylaşan Gökçen “Birincisi, Akın Gürlek’in Ankara’da bir bankada kasa kiralaması ve bunu bir kamu görevlisi olarak bildirmesi gerektiği halde bildirmemesine yönelik iddia. İkincisi, Lüksemburg’da bulunan Etimine S.A şirketinde hem bakan yardımcılığı döneminde, hem de başsavcılık döneminde anayasaya ve kanuna aykırı olarak yöneticilik yapması, buradan gelir elde etmesi. Üçüncüsü, Tema İstanbul 2 projesinden 9 milyon 837 bin TL satış bedelli bir sözleşme ile taşınmaz satın alarak 3 milyon ve yaklaşık 2’şer milyonluk taksitlendirilmiş ödemelerle 2024 yılının Nisan, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında bu bedelin tamamlanacağına dair anlaşma yapıldığına yönelik noter belgeleri. Bu taşınmazın 40 milyon TL’ye kısa bir süre içinde satılması. Piyasa satış değerinin altında satış sözleşmesi yapan firmanın İBB iddianamesinde korunaklı bir pozisyona çekilmesi. Son olarak, Senfoni Etiler villalarından 95 milyon 542 bin TL tutarında taşınmaz satın alma girişiminin Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından İBB borsasının ifşa edilmesi üzerine durdurulması” dedi.

‘HSK KANUNLARA UYGUN HAREKET ETMELİ’

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) daha önce Gürlek hakkında yapılan başvuruları değerlendirmemesine ilişkin konuşan Gökçen “HSK’nin anayasa ve kanunlara uygun hareket etmesi gerekir. Hiç kimsenin suç işleme, kamu görevini kötüye kullanma, yetkisini siyaseti yargı aracılığıyla dizayn etmek için kullanma gibi bir ayrıcalığı olamaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütürken MASAK raporlarından, hesap hareketlerinden, ilgili bankalar ve BDDK’dan elde edilebilecek bilgi ve belgelerden yararlanacak ve iddiaların gerçekliğini araştıracaktır. Hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

‘CHP, İKTİDAR SINIRLARINDA SİYASET YAPMAZ’

Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek hakkındaki bu iddiaları gündeme getirirken, “söz konusu iddiaların kendilerine AKP içinden bir kanattan geldiğini ve AKP’nin kendi içinde bir taht kavgasında olduğunu” söyledi. Bu konuya ilişkin konuşan Gökçen “Akın Gürlek ve masasında beyaz toros maketini gururla sergileyen savcıların oluşturmaya çalıştığı düzen tüm hukuk sistemimizi tehdit ediyor. İnsanların yalan ifade vermeye zorlandığı, soruşturma gizliliğinin birtakım medya organları seçilerek ihlal edildiği tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Bundan elbette sadece CHP rahatsız değil. Ancak CHP, böyle bir krizin yansımalarını fırsat olarak görecek değil. Kimsenin iç kavgasının tarafı olacak da değil. Krizli bir sistemin, adaletsizliğin herkese dokunduğu, herkese dokunabileceği duygusuyla korku ikliminin yaratıldığı, hukuk güvenliğini tamamen ortadan kaldırdığı bir yerde bizim tarafımız hukukun ve demokrasinin tarafıdır. En başından itibaren söylüyoruz, CHP pazarlık yapıyor diyen operasyoncular da duysun: CHP ne iktidarın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmayı kabul eder ne de iktidarın kendi içindeki kavga ve güç paylaşımlarının tarafı olacak şekilde tavır alır. Bizim siyaset zeminimiz hukuk ve demokrasidir” dedi.