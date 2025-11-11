CHP'li Gül Çiftçi'den 'İBB' iddianamesine ilk tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı.

3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede 105'i tutuklu olmak üzere 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemden dolayı cezalandırılması istenirken, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. 'Şüphelilere', "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma", "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi.

Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iddianameye ilişkin Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İddianamenin ilk olarak iktidara yakın isimlere servis edildiğine dikkat çeken Çiftçi, ilk tespitlere göre iddianamede çok sayıda çelişki bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"10 gün önce Hüseyin Gün isimli bir kişi hayatımıza girdi. Bu kişi 'Ben Ekrem İmamoğlu ile bir kere görüştüm o da 10 dakikalık bir fotoğraf çekimi' dedi. O fotoğrafı da herkes yayınladı. Hüseyin Gün yönetici. Yani hayatında Ekrem İmamoğlu ile bir kez görüşmüş Hüseyin Gün örgüt yöneticisi. Böyle gayriciddi bir iddianame olur mu olmaz. Böyle bir iddianame hazırlama olmaz. Ya da Hüseyin Gün'ün altına konulmuş bir grup isimler var. Bu isimlerin bir kısmı ne Hüseyin Gün'ün ifadesinde ne de o soruşturma kapsamında ifadesi alınan Necati Özkan'a ya da Ekrem İmamoğlu'na sorulmamış isimler. Dolayısıyla onlar nasıl buraya girdi. Şemada adı geçen Esra Buldu, İsmet Kobil'i sormadılar bile. İsmi sorulmayan bir kişi yönetici gibi yöneticinin altında da üye gibi görünüyor bu insanlar. Ertan Yıldız, yönetici pozisyonunda görünüyor. Ertan Yıldız'ın altında bir grup insan var. Ertan Yıldız itirafçı oldu. Fatih Keleş ve Fatih Keleş'in adı iddianamede defalarca geçiyor. Niye? İtirafçı olmadı diye. Elle tutulur, gözle görülür bir şey yok. 4 bin sayfa satır satır okumak gerekir. Ama ilk etapta gayrı ciddi hazırlanmış bir iddianameden bahsedebiliriz."