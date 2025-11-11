Son Dakika... Başsavcı Akın Gürlek duyurdu... İBB iddianamesi 237 gün sonra hazır: İmamoğlu'na 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin iddianame merakla beklenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın mensupları ile bir toplantı yapacağı duyuruldu.

Gürlek, iddianamenin hazır olduğunu ve saat 15.00'te mahkemeye sunulacağını açıkladı. İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu kaydedildi. Kamunun, 2014 yılından günümüze kadar, 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

Gürlek yaptığı açıklamada, “Suç örgütünün yapılanmasını iddianamede ayrıntılı olarak anlattık. Örgüt şeması önemli. 6 adet örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri. Mahkememizin seri yargılama yapması lazım. Bir an önce neticeye kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.

ADEM SOYTEKİN'İN İKİNCİ KEZ TUTUKLANMASI

Gürlek, 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığını belirtti. Ayrıca Gürlek, Adem Soytekin'in ikinci defa tutuklanmasına ilişkin, "Adem Soytekin’i örgüt yöneticisi olarak belirledik. Verdiği bilgilerin hepsi doğru. Konumu ve İmamoğlu’na yakınlığı dikkate alındığında ifadelerinin eksik olduğunu tespit ettik. İfadeleri eksik olduğundan dolayı tekrar tutukladık” dedi.

İddianamede milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Taşkın da yer alıyor. İki vekilinin dosyalarının ayrılacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLU AVUKATI MEHMET PEHLİVAN AYRINTISI

Savcılık, Pehlivan’ın örgüt içindeki hukuk grubunda yer aldığını belirterek, “örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun müdafii” olduğunu ve bu konumunu “savunma sınırlarının ötesinde” kullandığını öne sürdü.

İddianamede, Mehmet Pehlivan’ın, dosyada tutuklu bulunan isimlere baskı yaparak örgüt hakkında bildiklerini anlatmalarını engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Savcılık, Pehlivan’ın, “tutuklananlara maddi destek verileceği” yönünde talimatlar verdiğini ve örgüte güvenmediği bazı üyelerin yurtdışına kaçışlarını organize ettiğini iddia etti.

Belgede ayrıca, Pehlivan’ın cezaevindeki şüphelilere İmamoğlu’nun talimatlarını ilettiği ve örgütün “çözülmemesi için baskı kurduğu” ileri sürüldü.

Savcılık, Pehlivan’ın avukatlık görevini kötüye kullandığını ve “hukuki yardımın dışına çıkarak” örgütün dağılmaması için çalıştığını öne sürdü.

(İddianamede yer alan 'örgüt' şeması)

“YURT DIŞINA KAÇIŞLARI ORGANİZE ETTİ”

İddianamede, Pehlivan’ın bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçması için talimatlar verdiği ve kaçış planlarını koordine ettiği iddia edildi.

“CEZAEVİNE TALİMAT GÖTÜRDÜ”

Savcılığa göre Pehlivan, cezaevinde bulunan şüphelilere avukatlar aracılığıyla “örgüt liderinin mesajlarını” iletti ve “örgütün deşifre edilmemesi” için baskı uyguladı. İddianameye göre, Mehmet Pehlivan’ın eylemleri nedeniyle “özel vasfa haiz üye” olarak cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Pehlivan’ın “örgüt üyesi” olduğu iddia ediliyor.

HÜSEYİN GÜN AYRINTISI

İddianamede Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak yer aldı. Gün, aynı zamanda casusluktan da ayrı bir soruşturması var.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne itibariyle tamamlanabilen (105)’i tutuklu, (170)’i adli kontrollü, (7)’si yakalama emriyle aranan, (402) şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş olup, müşteki şikayet dilekçelerine toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Rüşvet Alma, Rüşvet Verme, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Orman Kanununa Muhalefet, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Kamu Malına Zarar Verme, Maden Kanununa Muhalefet ve Orman Kanununa Muhalefet” suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden, (99)’u örgüt mensubu (1’i örgüt lideri) şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, (5)’i örgüt yöneticisi şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIRIM, Murat GÜLBRAHİMOĞLU, Adem BOYTEKİN ile Hüseyin GÜN, (92)’si örgüt üyesi, (7)’si örgüte bilerek yardım eden şüpheli olmak üzere toplam (105) şüphelidir.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (8 kez), Rüşvet (12 kez), Suç Gelirlerinin Aklanması (7 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (2 kez), Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma (2 kez), Suç Delillerini Gizleme (4 kez), Haberleşmenin Engellenmesi, Kamu Malına Zarar Verme, Rüşvet Alma (47 kez), Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İrtikap (9 kez), Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık (39 kez), Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama (4 kez), İhaleye Fesat Karıştırma (70 kez), Çevre Kasten Kirletilmesi, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Orman Kanununa Muhalefet, Maden Kanununa Muhalefet suçlarından,

Olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir. Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir."

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı kapsamlı iddianamede, İmamoğlu’nu “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli suçlar işlemekle” suçladı.

Savcılığın iddianamesinde, örgütün 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi döneminde kurulduğu, daha sonra İBB’ye taşındığı ileri sürüldü.

İddianamede İmamoğlu’nun yanı sıra, aralarında Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün’ün de bulunduğu çok sayıda isim “örgüt yöneticisi” olarak gösterildi.

Savcılık, İmamoğlu’nun “örgütün kurucusu ve lideri” olarak Türk Ceza Kanunu’nun 220/1 ve 220/5. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede ayrıca bazı isimlerin etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün yapısı hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Toplam 143 eylemin incelendiği dosyada, örgüt üyelerinin belediye ihalelerinde usulsüzlük yaparak “rüşvet ve menfaat sağladıkları” iddia edildi.

İddianamede İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendiği yer aldı.

NE OLMUŞTU?

19 Mart’tan bu yana, yani yaklaşık 8 aydır, beklenen iddianamenin tamamlandığı ve kamuoyu ile yakın zamanda paylaşılacağı konuşuluyordu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi “Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame” başlığıyla bu sabah bir haber yayımladı.

Haber, çok sayıda hukukçunun tepkisine neden olurken, iddianamenin bugün kamuoyuyla paylaşılacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Başsavcı Gürlek’in basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştireceğinin duyurulması, toplantı gündeminin “İBB İddianamesi” olacağı düşüncelerine neden oldu.

Gözlerin çevrildiği toplantı, saat 14.30 itibarıyla başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...