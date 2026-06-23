CHP'li Gülcan Kış iktidara seslendi: 'Üretimi değil ayrıcalığı koruyorlar!'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'nin enflasyonda OECD ülkeleri arasında birinci sıraya yükselmesine ilişkin yazılı açıklama yaparak değelendirmelerde bulundu.

İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının işçileri yoksullaştırdığını kaydeden Kış, "Türkiye bugün OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke durumundadır. İktidar yıllardır enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor. Sonuç ortada; dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden biri haline geldik. Enflasyon düştü dedikleri yerde vatandaşın sofrasındaki yangın büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca yılın ilk beş ayında işçilerin cebinden enflasyon ve vergiler yoluyla 889 milyar 991 milyon lira çıktı" diyen Kış, şöyle devam etti:

"Bu rakam birçok bakanlığın yıllık bütçesinden daha büyüktür. Bu para buharlaşmadı. İşçinin alın terinden alındı, yanlış ekonomi politikalarının bedeli olarak vatandaşın sırtına yüklendi. Bugün işçi ücretini almıyor, ücretinin nasıl eridiğini izliyor. Emekli maaşını çektiği gün yoksullaşıyor. Vatandaş ay sonunu değil, haftanın sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor. Bu ülkede çalışan milyonlar, ayın neredeyse yarısını kendi ailesi için değil, iktidarın yarattığı ekonomik enkazın bedelini ödemek için çalışıyor."

"2005'TEN BUGÜNE GIDA FİYATLARI 53 KAT ARTTI"

TÜİK'in enflasyon hesabında kullanılan madde fiyat listesini açıklamamasını da eleştiren Kış, "Gerçekten güvenilecek bir tablo varsa neden veriler gizleniyor? Neden şeffaf davranılmıyor? Vatandaş zaten gerçeği biliyor. Gerçek enflasyonu TÜİK'in tabloları değil, boşalan mutfaklar ve küçülen sofralar gösteriyor" eleştirisini yaptı.

Kış, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sorunu rakamlar değil, tercih meselesidir. Bu iktidar emeği değil rantı, üretimi değil ayrıcalığı koruyor. Türkiye OECD'de enflasyon birincisi olurken, milyonlarca emekçi her gün biraz daha yoksullaşıyor. Bu düzen sürdürülebilir değildir."