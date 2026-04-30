CHP’li Günaydın duyurdu: İBB Davası'nda gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı

30.04.2026 20:21:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İBB Davası'nın bugün görülen duruşmasında gözaltına alınan CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. 

Günaydın'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşım şöyle:

"İBB davasında duruşma salonundan gözaltına alınan Meltem Gökhanoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ne gözaltına alınmasını gerektirir bir suç, ne de adli kontrolü gerektirir bir durum söz konusudur. Baskılarla insanları yıldıramayacağınızı er geç öğreneceksiniz."

