CHP'li Günaydın 'kararsızlar'a dikkat çekti: 'Belki zor olacak ama sonunda her şey çok güzel olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden genel seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

HBS Araştırma Şirketi tarafından yapılan çalışmanın verilerini paylaşan Günaydın, sonuçları değerlendirirken "kararsız seçmen" grubuna dikkat çekti.

Günaydın şunları yazdı:

“Aralık ayı içinde yapılmış olup aşağıda kararsızlar dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonraki sonuçlarını sunduğum güncel araştırma üzerine yapılabilecek çok boyutlu değerlendirmeler var.

Ancak üçüncü parti konumundaki kararsızların durumu üzerinde özellikle durmak gerekiyor.

Yurttaş memleketin iyi yönetilmediğini, durumun kötüye gittiğini görüyor, çare arıyor.

Bu arayışın önemli bir kesimi parti seçiminden alıkoyması, her yönüyle analiz edilmesi gereken bir durumdur.

Bugüne dek yükselttiğimiz haklı itirazlarımızla, istikrarlı biçimde birinci parti olma özelliğimizi koruyor ve geliştiriyoruz.

İktidarın demokrasi dışı söylem ve tutumları karşısında, bu alandaki kararlılığımız elbette devam edecek.

Ancak bunun yanında, yok edilmiş ekonomiyi, çökertilmiş adalet ve demokrasi başta olmak üzere tüm politika alanlarını yeniden inşa edebilecek bir siyaset mimarisini, söylemi ve bunu taşıyabilecek kadroyu ortaya çıkartmak ve yurttaşı buna ikna etmek büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve politika kurullarımızla güçlenen mimarimiz, 17 yıl sonra yenilenen programımız ve bu programı taşımak üzere oluşturulan güçlü ve geniş kadrolarımız, uzmanlıklarını adanmış siyasi kimlikleriyle perçinleyerek memleketin ve yurttaşın derdine derman olmaya geliyorlar.

Sorun tespiti yanına çözüm yollarını da koyarak Anadolu’yu karış karış dolaşacağız.

Bu memlekette kimse yalnız ve çaresiz kalmayacak.

Belki zor olacak ama sonunda her şey çok güzel olacak..”