CHP'li Gürer '24 Ocak' kararlarını hatırlattı: Çiftçi için önemli kayıplar oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunları gündeme getirerek çözüm önerilerini paylaştı.

Türkiye’de tarım sektöründeki sorunların, makas değişikliğiyle başladığını belirten Gürer, alım fiyatlarının taban fiyat anlamına gelmediğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hem fiyat açıklamasına hem de randevulu çalışma sistemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımda sorunlar 24 Ocak kararlarından sonra ülkemizde tarımda makas değişikliğine gidilmesi ile başladı ve o süreçten sonra taban fiyat ve desteklemelerle ilgili uygulamalardan vazgeçildi. Bunlar çiftçi için önemli kayıplar oldu, AKP dönemi ise bol laf yetersiz icraat dönemi oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklıyor. Açıkladığı fiyatın altında tüccar alıma giriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi randevulu sistemle çalışıyor. Çiftçiye 'Ben ne zaman dersem hasadını o zaman getir' diyor. Hasadını getirdiği zaman içeriğiyle ilgili değerlendirmeler yaptığından dolayı çiftçi bundan rahatsız oluyor. Ne yapıyor? Tarlaya gelen tüccara ürününü satıyor. Tarlaya gelen tüccar da diyor ki, 'Ben Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyatının altında bir fiyat veririm.' Çiftçi de bankalara olan borcundan dolayı zorunlu olarak ürününü değerine satamıyor. Bir yıl önce ürettiği ürünü bir yılın sonunda kredilerini kapatabilmek için tüccarın eline mahkum fiyatla satmak zorunda kalıyor."

"BUĞDAY ALIM FİYATLARI ÇİFTÇİNİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMALI''

Gürer, Türkiye’de çiftçilerin borç yüküne, azalan çiftçi sayısına ve buğday üretimindeki ithalat artışına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buğday alım fiyatları çiftçinin beklentilerini karşılamalı. Çiftçinin beklentisini karşılamayan fiyatlar yüzünden geçtiğimiz yıllarda çiftçi üretimden uzaklaşmaya başladı. Yetkililer, bu konuda çiftçilerin beklentilerine uygun fiyatlar belirlemeli. Yeniden taban fiyata dönülmeli ve yeniden çiftçiye gübrede, tohumda ve yemde sübvanse destekler sağlanmalıdır. Üretim içindeki çiftçiler, hak ettikleri biçimde bir kazanç sağlayamadıkları için ülkemizde çiftçi refahı geriliyor. Çiftçi önemli, besici önemli, üretici önemli. Çünkü Tarım stratejik bir alan ve ürün üretilmediği takdirde ülkemizde gelecekte sorunlar yaşanır. Şu anda ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yüzdelik 97’lik yeterliliğimiz varken, bu oran yüzde 95’lere doğru düştü. 19 milyon 600 bin ton bu yıl buğday yetişmesi bekleniyor. 2023 yılında 22 milyon tona çıkan buğday üretimimiz iki yılda 2 milyon ton düştü.19 milyon 600 ton üretin öngörülüyor. Kıraç arazide kuraklık etkisi de var Bu da ülkemizin buğday açığının artacağı demek."