CHP'li İbrahim Arslan'dan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haklarında tutuklama kararı verilen İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevinden uzaklaştırıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, sosyal medya hesabından bakanlığın kararına tepki gösterdi.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR SİYASİ DARBEDİR"

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından partimizin belediye başkanları olan Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan'da görevden uzaklaştırma kararları açıklanmıştır. Bu karar yalnızca yerel yönetime değil, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye karşı doğrudan bir siyasi darbedir. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Beykoz, Beylikdüzü ve Ovacık belediye başkanlarımız hakkında alınan benzer kararların devamıdır.

Seçimde kazanamadıkları belediyeleri siyasallaştırılmış yargı eliyle adım adım ele geçirme planı artık aleni hale gelmiştir. Yargı bağımsızlığın ortadan kalktığı, hukukun araçsallaştırıldığı bu dönemde soruşturma ve tedbir kararları üzerinden yürütülen bu operasyonlar hukuk değil, intikam düzenidir.

“CHP TOPYEKÛN SİYASİ KUŞATMA ALTINDADIR"

Yalnızca belediye başkanlarımız değil, Cumhuriyet Halk Partisi topyekûn bir siyasi kuşatma altındadır. Kurultayımızın iptaline dönük adımlar hukuk kisvesi altında yürütülen siyasi bir müdahaledir. Bununla da yetinilmemiş, dün itibariyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma ile Türkiye'de muhalefetin susturulması açıkça hedef alınmıştır. Bu artık münferit değil, organize bir baskı sürecidir.

Yargı siyasal iktidarın muhalefeti tasfiye etmek için kullandığı bir araca dönüştürülmüştür. Seçme ve seçilme hakkı gasp edilmekte, demokrasinin tüm kurumları sistemli bir şekilde tasfiye edilmektedir.

“İÇERİDE PUSUDA BEKLEYİP YOL ÇIKARMAYA ÇALIŞANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bu tarihi eşikte bir yandan halkın iradesini yok sayan, sandıktan çıkamayıp yargıdan medet ummanın bu iktidar anlayışıyla mücadele ederken, diğer yandan da içeride pusuda bekleyip bu karanlıktan kendine yol çıkarmaya çalışanlara da geçit vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, halkın gönlündeki lider Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bu planlı saldırılar aslında Türkiye'nin demokratik geleceğini hedef almaktadır. Ancak bilinmelidir ki bu halk korkmaz, biz susmayız, CHP geri adım atmaz. Belediye başkanlarımız, genel başkanımızın da, cumhurbaşkanı adayımızın da yanındayız. Partimizin içinde ve dışında kimi bu mücadeleyi sulandırmaya, gölgelemeye kalkarsa karşısında bizleri bulacaktır.

“KARANLIĞIN KARŞISINDA AYDINLIK KAZANACAK"

Bu mücadele sadece bir partinin değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesidir. Karanlığın karşısında aydınlık, zorbalığın karşısında hukuk, vesayetin karşısında halkın iradesi kazanmaya devam edecek.