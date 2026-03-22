CHP'li isim 'konkordato' verilerini açıkladı: '2026'nın ilk 2 ayında binden fazla şirket...'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamayla artan konkordato sayısına dikkati çekti.

Ekonomik sıkıntıların yurttaşları etkilediği gibi sanayide de sorunlara neden olduğunu belirten Gürer, şirketlerin borçlarını ödeyemediği için konkordato ilan ettiğini bu durumun da tüm toplumu doğrudan etkilediğini söyledi.

"2026 YILININ İLK 2 AYINDA BİN 12 ŞİRKET..."

Son 8 yılda toplam 23 bin şirketin konkordato ilan ettiğini vurgulayan Gürer, "2024 yılında 3 bin 497 konkordato ilan eden firma veya şirket varken, 2025 yılında bu rakam 6 bin 360 bine çıkmış. 2026 yılının ilk 2 ayında bin 12 firmanın ya da şirketin konkordatoda bulunduğu görülüyor. Konkordato ilan eden firmalar ülkemizin sanayisinin önemli merkezlerinde yoğunlaşıyor. İstanbul’da bin 491, Ankara’da 632, İzmir’de 267, Kocaeli’de 265, Bursa’da da 208 firmanın konkordato başvurusu yaptığı görülüyor. Konkordato için başvuran firmalarda 525’i inşaatta, 393’ü tekstilde, 128’i gıdada, 95’i tarım kesiminde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK YAPI SANAYİCİYİ DE SIKINTILI HALE SOKTU"

Konkordato ilan eden şirketlerin durumuna mahkemelerce karar verildiğini aktaran Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama iflasların artması, icraların yoğunlaşması ve bu nedenle de ortaya çıkan tabloda konkordato için başvuran firmaların doğal olarak ham madde aldıkları ya da ticari ilişkide oldukları yerlere de ödemelerini yapamadığından geniş bir kesim bundan etkileniyor. Ayrıca çok sayıda kişi de işsiz kalıyor. İşsizliğe de yol açan bir süreç bu şekilde devam ediyor. Özünde konkordato ilan eden firmaların desteklenmesi, kurtarılması ve o borçlarının yapılandırılması sağlanabilirse bu sorunların kısmen yoluna konması mümkün. Ancak ekonomik sorunların devam ettiği süreçte konkordatoların artarak devam edeceği görülüyor.

Yani 2024 yılına göre 2025 yılındaki artış ve bu yılın ilk iki ayındaki konkordato başvuruları firmaların ve şirketlerin de içine düştükleri durumun göstergesi oluyor. Bu sorunların aşılabilmesi için mutlak surette ekonomik yapılanmanın yeni baştan değerlendirilmesi gerekiyor. İşçiye, çiftçiye, esnafa, emekliye, engelliye, dar gelirliye alım gücünü sağlayamayacağı gelirin altında bir gelirin sağlandığı ekonomik yapı sanayiciyi de sıkıntılı hâle soktu.

Sanayici de bu sorunlardan etkileniyor. Bir de yakın çevremizde ortaya çıkan savaşla birlikte oluşabilecek farklı problemlerin her kesimi daha da derin etkileyeceği düşünüldüğünde Türkiye’nin marka olmuş firmaları, şirketleri ya konkordato ilan etmek ya da satılmak durumunda kalıyorsa burada ekonomik sorunların da derinleştiği görülüyor. Onun için de politikalar oluşturulurken geniş kesimlerin bütününe bakmak lazım. Enflasyonu düşüreceğiz diye sıkı para politikası uygulayıp piyasadaki para döngüsünü sınırlamak, aynı zamanda esnafın ürün satamaması, işçinin, emeklinin ürün alamaması, fabrikaların da satış olmadığı için üretimlerinin daralmasına yol açıyor. Bu bir bütün içinde ele alındığında ekonomik politika her kesimi olumsuz biçimde etkilemeye devam ediyor."