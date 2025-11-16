CHP’li isim ortaya çıkarmıştı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nden skandala yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunu öne sürerek, "Üretici üretimden koparılırken, vatandaş et alamaz hale gelirken, kamu eliyle birileri zengin ediliyor. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıktıktan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, konu hakkında bir açıklama yaparak şunları yazdı:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Özellikle belirtmek isterim ki, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur.

Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nin ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkânsız bir kurgudan ibarettir.

Bu çerçevede, Macaristan'daki şirketin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile ticari bir ilişki kurduğu ya da bu kuruma satış yaptığı yönündeki iddialar gerçeklikten tamamen uzak olup dolaylı ya da doğrudan bir satış faaliyetinin olmadığı basit bir denetimle dahi otaya çıkabilecek niteliktedir. Hâl böyle iken; iddia sahiplerinin her türlü dayanaktan yoksun açıklamalarının, şahsımı ve kurumumu karalamak amaçlı olduğu apaçık ortadadır.

Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir.

İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."