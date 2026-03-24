CHP'li isim sordu: 'Milas-Ören yolu verilen sözlere rağmen neden yapılmıyor?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Milas ile Ören arasındaki ulaşımı sağlayan yolun söz verildiği şekilde tamamlanmamasını ve yoldaki sorunları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu.

Sorunun yalnızca ulaşımla ilgili olmadığını belirten Uzun, yol güzergâhında ağır tonajlı araç trafiği, termik santral faaliyetleri, çevresel kirlilik ve turizm potansiyeline dönük olumsuz etkiler nedeniyle yurttaşların şikayetlerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Uzun, Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, bölge halkı, turizm işletmeleri ve yaz aylarında artan trafik yükü açısından kritik önemde olan Milas-Ören yolunun dar, bozuk ve risk üreten yapısının artık görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Önergede, geçmiş yıllarda Milas-Ören yoluna ilişkin proje çalışmalarının tamamlandığının ve yolun yatırım programına alınarak ihale sürecinin başlatılacağının açıklandığı hatırlatanan Uzun, aradan geçen zamana rağmen yapım sürecine ilişkin somut ilerleme ortaya konulmadığını ifade etti. Uzun, 17 Eylül 2022'de yapılan "projeler tamamlandı, yatırım programına alıp en kısa zamanda ihale yapacağız" açıklamasına rağmen sürecin neden başlatılmadığına soru önergesinde yer verdi.

Bakanlığın 2025 yılında TBMM’ye verdiği resmi cevapta da Milas-Ören yolunun 43 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet verdiğinin, yalnızca 3 kilometrelik Ören geçişinin bölünmüş yol olduğunun ve kalan kesim için onaylı proje bulunmasına karşın yapım ihalesinin yatırım programına alınmasından sonra bütçe imkânlarına bağlı olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini vurgulayan Uzun, "Bu tablo, yıllardır bilinen sorunun hâlâ çözümsüz bırakıldığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

SORUN YALNIZCA ULAŞIM DEĞİL

Milas-Ören yolunun mevcut durumunun yalnızca ulaşım sorunu olmadığını; trafik güvenliği, çevresel baskı ve bölgesel kalkınma bakımından çok boyutlu bir kamu sorunu hâline geldiğini ifade eden Uzun, yol güzergâhında ağır tonajlı araç trafiği, termik santral faaliyetleri, çevresel kirlilik ve turizm potansiyeline dönük olumsuz etkiler nedeniyle yurttaşlardan gelen şikayetlerin her geçen gün arttığını belirtti.

Cumhur Uzun, soru önergesinde projenin güncel durumunu, son 5 yıldaki trafik kazalarını, bakım-onarım harcamalarını, ağır tonajlı araçların yol üzerindeki etkilerini, kamulaştırma ihtiyacını ve yapım tamamlanıncaya kadar alınacak acil trafik güvenliği önlemlerini ayrıntılı biçimde sordu. Uzun ayrıca gecikmenin Milas, Ören ve çevre mahallelerin turizm, ticaret, lojistik ve günlük yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin bir analiz yapılıp yapılmadığını da sordu.

MİLAS-ÖREN YOLU İÇİN ARTIK SOMUT TAKVİM ŞART

Cumhur Uzun, bölge halkının yıllardır aynı belirsizlik içinde bırakıldığını belirterek, güvenli ulaşım hakkının daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı ve Muğla’nın bu önemli ulaşım hattı için artık yeni vaatlere değil, açık takvime, net bütçeye ve somut icraata ihtiyaç duyduğunu ifade etti.