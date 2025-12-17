CHP'li isim 'vergiden muaf cemaat vakıflarını' sıraladı: 'Devasa bir ekonomi yaratmış durumdalar!'

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de resmi kayıtlara göre 6 bin 284 vakıf bulunduğunu, bunların 345'inin vergiden muaf olduğunu, bunların yarısının da dini vakıflardan oluştuğunu ifade etti.

Öztürkmen bu vakıfların bir kısmının cemaat adı altında ticaret yapan vakıflar olduğunu belirterek, "Tek asli amacı dini hizmet olan vakıflara hiçbir lafımız yok. Ancak bu dini vakıfların önemli kısmı direkt olarak cemaatlere ait vakıf ve cemaat adı altında ticaret yapan vakıflar" dedi.

"CEMAAT VAKIFLARINA SERVET AKTARILIYOR"

Öztürkmen şöyle devam etti:

"Cemaat vakıfları milyarlarca liralık rantın işlediği birer ticari odak haline gelmiştir. Topladıkları bağışların yanı sıra bağlantılı şirketleri üzerinden devasa bir ekonomi yaratmış durumdalar. Üstelik vergiden muaf oldukları için tek kuruş vergi ödemiyorlar. Büyük şirketler ve kurumlar, devlete ödemesi gereken vergiyi, bu vakıflara bağış yaparak matrahlarından düşürüyorlar. Devlet kasasına girmesi gereken milyarlarca liralık kaynak böylece cemaat vakıflarının hesaplarına geçiyor. Binlerce şirket bu yöntemle devlete tek kuruş vergi ödemiyor. Bu yolla cemaat vakıflarına servet aktarılıyor.

Hatırlanacaktır; Başkent Gaz A.Ş. 2020 yılında, Kızılay'a 8 milyon dolar bağışta bulunmuş ancak bu paranın Ensar Vakfı’yla ortak projelerde kullanılmasını şart koşmuştu. Çark yıllardır böyle işlemektedir. Vergi muafiyeti uygulaması istisnai bir kamu desteği olmaktan çıkmış, sistematik bir kaynak aktarım modeline dönüşmüş durumdadır. Vergiden muaf tutulan 345 vakfı tek tek inceledik. Bunların 32’sinin doğrudan cemaat ve tarikat bağlantılı olduğunu tespit ettik. Samimi dini duygularla kurulan vakıflara elbette bir sözümüz olamaz, dini görevlerini yapıyorlar. 'Eğitim faaliyeti' adı altında çok sayıda özel okul, öğrenci yurdu, Kuran kursu ve hafız okulu işleten bu vakıflar, holding ve şirket gibi çok sayıda ticari kuruluşu da bünyesinde barındırıyor."

"İKTİDARIN 2026 YILI İÇERİSİNDE ALMAKTAN VAZGEÇTİĞİ VERGİ MİKTARI TAM 3,6 TRİLYON TL"

"Cemaat vakıflarına bağlı ‘şeyh holdingleri’ ve tarikat şirketleri milyarlar kazanıyor, bağışlarla devasa servetler biriktiriyor ama beş kuruş vergi ödemiyorlar. İktidarın 2026 yılı içerisinde almaktan vazgeçtiği vergi miktarı tam 3,6 trilyon TL. Yani şirket ve holdinglerden alınması gereken bu miktar 'vergi harcaması' adı altında buhar oluyor. Ortaya çıkan açık ise dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaşı vergiye boğan Saray iktidarı, milyarlar kazanan tarikat vakıflarını vergiden muaf tutuyor."

Vergiden muaf tutulan cemaat vakıfları olduğunu belirttiği isimlerin yazılı olduğu 7 metreden oluşan ruloyu salona yayan Öztürkmen, vakıfları şöyle sıraladı:

"Hamiyet ve İrfan (A.H.İ) Vakfı: Nurcuların Meşveret Cemaatine bağlı. Temel faaliyetlerini 'Talebe Evleri' projesi içinde yürütüyor. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 2011 yılında kuruldu. Celvetiyye tarikatına bağlı. Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı: İsmailağa Cemaatine ait. 2014 yılında Abdullah Ustaosmanoğlu tarafından kuruldu. Kuran kursları faaliyeti yürütüyor. Bereket Vakfı: Kurucu 'şeyhi' Muhammed Culha. Vakıf, 90'lardan beri faaliyet yürütüyor.

Vakıf, genç ve çocuk devşirmek için yürütülen burs faaliyetlerinde bulunuyor. Es-seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı: Nakşibendi tarikatına bağlı. Vakıf adını, 1990'da ölen tarikat lideri Osman Hulusi Efendi'den alıyor. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı: İsmailağa Cemaati'nin ana vakfı. 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti aldı. Çok sayıda ticari şirkete sahip. İhlas Vakfı: Işıkçılar cemaatine bağlı. Cemaat adını, kurucusu Hilmi Işık'ın soyadından almıştır. Bugünkü İhlas Holding patronu Enver Ören, Hilmi Işık'ın damadıdır. Kevser Eğitim Vakfı: Nakşibendi tarikatının Konyevi koluna bağlı. 2022 yılında Erdoğan'ın imzasıyla vergi muafiyeti aldı.

Vakfın çok sayıda devlet kurumuyla protokolü var. Mahmud Esad Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı: Vakıf İskenderpaşa cemaatinin bir kolu. Vakıf adını, 2001 yılında ölen cemaat şeyhlerinden Mahmud Esad Coşan'dan alıyor. Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı: Kurucusu Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıyla tanınan Şevki Yılmaz. Vakfın bünyesinde eğitim kurumlarından turizm acentesine kadar onlarca kurum bulunuyor.

Reyhan Kültür Vakfı: Nakşibendî tarikatının Halidiye kolunun bir kuruluşu. Sevgi Vakfı: İskenderpaşa cemaatinin Gümüşhanevi Tekkesi’ne bağlı. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı: Kayseri merkezli vakıf, adını Mevleviyye tarikatının kurucusundan alıyor. Suffa Vakfı: Nur cemaatinin bir kolu olan Suffa Vakfı, 'Mutlu Yuva Derneği' adı altında faaliyet gösteriyor. Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı: Süleymancılar cemaatine bağlı. Kurucusu Abdulaziz Bayındır.

Altın Nesil Vakfı: 9 Ekim 2024 tarihinde vergiden muaf tutulan vakıf, Erenköy cemaatine bağlı. Cemaatin lideri Osman Nuri Topbaş. İnsan ve İrfan Vakfı: Kurucuları arasında Bilal Erdoğan da bulunuyor. Her yıl milyonlarca liralık bağış topladığı biliniyor. Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı: Erenköy cemaatine bağlı. Nakşibendi geleneği içinde olup esnaf ve iş insanları kolu olarak biliniyor. Cemaat, holdingleşme faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı: Kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Vakıf, özel Nun Okulları’nı bünyesinde bulunduruyor. İlim Yayma Vakfı: Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu vakıflardan biri. AKP’nin ideolojik merkezlerinden biri konumunda.

Enderun Eğitim Vakfı: Adından da anlaşılacağı gibi vakıf, Enderun Mektepleri modelini propaganda ediyor. Ensar Vakfı: AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf, “vergiden kaçınmak” isteyen yandaş şirketlerin de bağış listesinde başlarda yer alıyor. Ensar Vakfı, geçen yıllarda yurtlarındaki çocuk istismarı olaylarıyla gündeme gelmişti. Şevkat Vakfı: İstanbul merkezli vakıf, özel “Şevkat Okulları”yla ilkokul ve lise düzeyinde faaliyette bulunuyor. Zümrüt Vakfı: Ağırlıklı olarak İstanbul Erenköy’de faaliyet gösteriyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında İBB AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da bulunuyor.

Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfı: Ankara merkezli vakıf, Erenköy cemaatine bağlı. Erenköy cemaati, Nakşibendi tarikatı içinde bir koldur. Bilgiç Vakfı: Menzil cemaatine ait Hacegan Vakfı’nın ismi, 2020 yılında mahkeme kararı ile Bilgiç Vakfı olarak değiştirildi. İlksav İlim Kültür ve Sanat Vakfı: Vakfın kurucusu, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskenderpaşa dergâhının şeyhi kabul edilen Mahmud Esad Coşan’dır.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İhh): AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf, bir cemaatler koalisyonu. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türgev): Vakfın yönetiminde Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak da bulunuyor. Devlette kadrolaşma bu vakıf üzerinden yürütülüyor. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı: 2019’da İstanbul merkezli olarak kuruldu. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan. Palet Okulları, Yenidoğu Okulları ve İrfan Okulları vakfın bünyesinde faaliyet yürütüyor. Yavuz Selim Vakfı: Nakşibendi-Gümüşhanevi şeyhi Ahmet Yaşar tarafından Trabzon’da kurulmuştur."