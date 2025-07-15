CHP'li isim, verilerle Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Her 4 kişiden 1'i icralık'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de insanların artık geçinmekten öte borcunu çevirmeye çalıştığını belirterek, “Bu ülkede artık her 4 kişiden 1’i icralık. Türkiye, geçim derdini değil icra tebligatlarını takip eden milyonların ülkesi oldu” ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, mahalle muhtarlıklarının bile icra tebligatlarıyla dolup taştığını kaydetti.

“Vatandaş evine gelen haciz kağıdını kaldırmaktan başka bir şey düşünemez hale getirildi. İktidar hala ‘büyüyoruz’ diyor. Evet büyüyor ama halkın borcu, bankanın karı büyüyor!” diyen Kış, şöyle devam etti:

"İcra dairelerinde 24 milyonun üzerinde dosya bekliyor. Türkiye nüfusuna oranla yaklaşık her 4 kişiden biri icralık. 2025’in ilk 5 ayında 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemediği için icraya verildi. Toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4,8 trilyon liraya dayandı.

Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ dahil toplam borç neredeyse 5 trilyon liraya ulaştı. Türkiye’de insanlar artık geçinmekten vazgeçti, borcunu çevirmeye çalışıyor. Muhtarlıklar icra tebligatıyla doldu. Sokakta artık geçim değil, icra konuşuluyor."

“BU DÜZEN MEHMET ŞİMŞEK’İN FAİZCİ PROGRAMININ ESERİDİR”

Türkiye’nin borç sarmalına sürüklenmesinin baş mimarının, iktidarın ekonomi politikaları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu belirten Kış, şunları kaydetti:

“Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programı halkı borçlandırıp bankalara kazandırma düzenidir. Faizi artır, kredi kartı faizlerini artır, vatandaşı icraya sürükle. Bankalar 660 milyar lira net kar açıklıyor. Bu kar, vatandaşın alın terinden, borcundan geliyor. Bankaların batık kredi miktarı 432 milyar TL’ye çıktı. Bireysel borçlar 6 ayda yüzde 22 arttı. 5 ayda 1 milyon kişi icraya verildi. Şimşek’in ekonomi modeli adı konmamış bir iflas yönetimidir. Ülkeyi borçla çevirmeye çalışıyor, faturayı da vatandaşa kesiyor.

Bu iktidar halkı değil, bankaları yaşatıyor. Türkiye’de emekli kart faiziyle, esnaf borçla, işçi icra tehdidiyle yaşıyor. Ama bankalar rekor kar açıklıyor. Bunun adı ekonomi değil, açıkça servet transferidir. Fakirin cebinden alıp, faizcilere veriyorlar. Cari açık ilk 5 ayda 21 milyar doları geçti. Yalnızca 5 ayda faiz ödemesi 10,5 milyar dolara çıktı. Son 1 yılda faiz ödemesi 24 milyar dolara dayandı. Kur korumalı mevduat ve döviz hesaplarıyla birlikte dolarizasyon oranı yüzde 41’e ulaştı."

Vatandaşın ekonomik sıkıntılarına işaret eden Gülcan Kış, “Türkiye bir avuç sermaye grubunun, faiz çevrelerinin kar düzenine teslim edilmiştir. Her 4 kişiden birini icralık hale getiren bu iktidar, halktan hesap verecek. Bu düzen sandıkta değişecek. Halk borçla susturulamaz, halk bu adaletsizliğe teslim olmaz” ifadelerini kullandı.