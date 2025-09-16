CHP'li isimden, hükümete açık çağrı: 'En az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli...'

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, zirai don nedeniyle üreticilere duyurulan destek ödemelerinin yetersiz olduğunu belirterek, "Çiftçinin borçları en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Tarım sigortasında don teminatı yaygınlaştırılmalı. Yapılacak ödemeler gerçek maliyetler esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybedilmeden yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, zirai don nedeniyle üreticilere yapılacağı açıklanan destek ödemelerinin maliyeti bile karşılamadığını belirterek, hükümete çağrıda bulundu.

"ÇİFTÇİNİN BORÇLARI EN AZ BİR YIL SÜREYLE FAİZSİZ ERTELENMELİ"

Zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere, zarar gören ürün türüne göre dekar başına 5 bin ile 6 bin 500 TL arasında değişen tutarda destek ödemesi yapılacağının açıklandığını, bunun gerçek kayıpları karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Çiftçinin borçları en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Tarım sigortasında don teminatı yaygınlaştırılmalı. Yapılacak ödemeler gerçek maliyetler esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybedilmeden yapılmalı. Ayrıca tarım sigortası kapsamı dışında kalan üreticilere yapılacak ödemelerde yeniden değerlendirmelidir.

Tokat her yıl yaklaşık 950 bin ton meyve üretir. Bu yıl ürünlerin hepsi don sonucu yandı. 190 bin dönüm meyvelik alan zarar gördü. Üzümde 250 bin ton, elmada 120 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan Tokat bu yıl adeta meyvesiz bir sezon geçirdi. Çiftçi diğer ektiği patates, soğan, karpuz, biber, domates gibi ürünlerinden de zarar etti. Çiftçimizi yalnız bırakmamalı ve sahip çıkmalıyız."