CHP'li Karabat'tan 'dolarizasyon' uyarısı: 'Türkiye'nin gerçek beka meselesi...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat derinleşen dolarizasyon tehlikesine dikkat çekti.

AKP'nin ekonomi politikalarının toplumda ciddi bir güven kaybı yarattığını ifade eden Karabat, imkânı olan herkesin birikimini dolar ya da altına çevirdiğini söyledi.

Bunun ekonomik istikrarsızlığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Karabat, dolarizasyonun ulaştığı seviyenin alarm verdiğini vurguladı.

Karabat'ın paylaştığı verilere göre şirketlerin kredi borçlarının yaklaşık yüzde 61'i döviz cinsinden bulunuyor.

Kur krizlerinin ve pandeminin yaşandığı dönemde bu oranın yüzde 64 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karabat, aradan geçen yıllara rağmen üretim ve yatırımın hâlâ döviz riskine bağımlı olduğunu ifade etti.

DÖVİZ HESAPLARI AZALSA DA ALTINA KAÇIŞ SÜRÜYOR

Döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payının yüzde 38 seviyelerine gerilediğini belirten Karabat, vatandaşların döviz yerine altına yöneldiğini kaydetti. Yastık altında bulunduğu tahmin edilen altının 500 milyar doların üzerinde olduğuna da dikkat çekti.

Dolarizasyonun sadece bankalardaki döviz üzerinden ölçülmesinin yanıltıcı olduğunu belirten Karabat, altın tasarruflarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi. Altın varlıklarının da eklenmesiyle tasarruflardaki dolarizasyon oranının yüzde 70'e yaklaştığını ifade etti.

“REZERV BİRİKTİRMEK SORUNU ÇÖZMÜYOR”

Rezerv artışının dolarizasyon sorununu ortadan kaldırmadığını ifade eden Karabat, tasarrufların neden döviz ve altına yöneldiği ile şirketlerin neden TL yerine dövizle borçlanmayı tercih ettiği sorularına yanıt verilmeden kalıcı çözüm üretilemeyeceğini belirtti. Yüksek faiz ve sıcak para girişine dayalı ekonomi yönetiminin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Açıklamasının sonunda iktidarın kur şokundan çekindiğini savunan Karabat, bu nedenle dış politikada tavizler verildiğini ve sıcak para girişine bağımlı bir ekonomik anlayışın benimsendiğini öne sürdü.

Karabat, “Türkiye'nin gerçek beka meselesi dolarizasyondur. Güveni yeniden tesis eden, üretimi ve Türk lirasını güçlendiren politikalar uygulanmadıkça bu tablo değişmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.