CHP'li Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı: 'Kayyum gidecek, irade kazanacak!'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' açıklamasını alıntılayıp, tarih verilmesi çağrısında bulundu.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süreç değil tarih verin! Ama’sız, fakat’sız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz. Kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesine sahip çıkanlar kazanacak! Kayyum gidecek, irade kazanacak!" dedi.
Süreç değil tarih verin!— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) June 8, 2026
Ama’sız, fakat’sız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz. Kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesine sahip çıkanlar kazanacak!
Kayyum gidecek, irade kazanacak! @kilicdarogluk https://t.co/JzEX8XWcwW