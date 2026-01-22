CHP’li Karasu, iktidara emekli maaşları üzerinden yüklendi: ‘Rakamlar değil, Erdoğan yalan söylüyor’

Emeklilere açlık sınırının altındaki 20 bin lira ücret içeren düzenleme tüm itirazlara karşın iktidarın oylarıyla kabul edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidarın “kaynak yok” söylemini eleştirdi ve “Faize gelince para var, ranta gelince para var, yandaşa gelince para var ama emekliye gelince para yok diyorsunuz. Bu bir kaynak meselesi değil, bu bir vicdan meselesidir. . Emekliyi, yoksulluğa mahkûm edenler, bu ülkeyi yönetemezler!” dedi. ” dedi. AKP sözcülerinin “gariban” olarak nitelediği emekliye reva gördüğü ve açlık sınırının altındaki 20 bin liralık düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında konuşan CHP’li Karasu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Göreve geldiğimizde en düşük emekli aylığı 66 liraydı” sözlerine tepki gösteren Karasu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine dayanarak 2002 yılındaki gerçek tabloyu açıkladı. Karasu, “O gün net asgari ücret 184 liraydı. En düşük SSK’lı emekli aylığı 257 liraydı. En düşük Tarım Bağ-Kur emekli aylığı 66 liraydı ama en düşük esnaf Bağ-Kur emeklisi 150 lira, en düşük Emekli Sandığı aylığı 376,5 liraydı. Ortalama Emekli Sandığı aylığı ise 502 liraydı. Yani, SSK’lı emekli Asgari Ücretlinin 1.5 katı, en düşük memur iki katı, ortalama memur emeklisi neredeyse 3 katını alıyordu!” dedi. Bu rakamların, Erdoğan’ın iddialarını boşa çıkardığını vurgulayan Karasu, “Rakamlar yalan söylemiyor ama bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor, 86 milyonun gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Tarım Bağ-Kur’daki en düşük aylığı alıp, tüm emeklilerin maaşı gibi sunmak, açıkça halkı yanıltmaktır” ifadelerini kullandı.

BU ÇÖKÜŞÜN NEDENİ AKP’NİN KARA DÜZENİ

Bugün gelinen noktada emeklilerin bilinçli şekilde yoksullaştırıldığını vurgulayan Karasu, “Bu bir hata değil, bu bir kriz değil; bu, AKP’nin kara düzeninin sonucudur” dedi. İktidarın emekliyi büyümeden kopardığını, gelirden aldığı payı kestiğini ve sefalet ücretine mahkûm ettiğini dile getiren Karasu, milyonlarca emeklilerin geçinemediğini, geçinemediği için de çalışmak zorunda kaldığın belirtti. Son yıllarda geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden emekliler olduğunu ve yaşlı yurttaşların iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini anımsattı. “2022-2024 arasında 118 emekli, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Bu bir sosyal çöküştür. Bunun tek sorumlusu da AKP’nin kara düzenidir” dedi.

İŞTE UTANÇ TABLOSU

Konuşmasında Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalara da yer veren Karasu, Avrupa Birliği ülkelerinde emekli aylıklarının milli gelire oranının yüzde 12 civarında olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 6’yı bile zor bulduğunu söyledi. Karasu, “Sürekli büyümeden, zenginleşmeden bahsediyorsunuz ama bu büyümeden emekliye düşen pay her geçen yıl azalıyor” diyen Karasu, “Avrupa’nın emeklisi Ege’de, Akdeniz’de tatil yaparken bizim emeklimiz ikinci işte onun bulaşığını yıkıyor. İşte AKP’nin yarattığı utanç tablosu budur” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYİ YOKSULA MAHKUM EDENLER BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ

CHP olarak çözüm önerilerini de sıralayan Karasu, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, tüm emeklilere seyyanen zam yapılması, intibak yasasının çıkarılması, bayram ikramiyelerinin en az bir asgari ücret olması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emeklilere toplu sözleşme hakkı tanınması gerektiğini vurguladı. Karasu, “Emekliyi yoksulluğa mahkûm edenler bu ülkeyi yönetemez. Emekli sadaka değil, adalet istiyor. Yoksulluk değil, onurlu bir yaşam istiyor. Bu kara düzen sandıkta değişecek. Emekliler hak ettiği onurlu yaşama CHP iktidarında kavuşacaktır” dedi.